밤사이 경북 상주에서 규모 3.6의 지진이 발생했다.

18일 기상청은 전날 오후 11시10분 상주시 북서쪽 22㎞ 지점에서 규모 3.6 지진이 발생했다고 밝혔다. 진앙은 북위 36.52도, 동경 127.96도이다. 행정구역상 상주시 외서면이다.

이번 지진은 올해 한반도와 그 주변 해역에서 발생한 58차례 지진 중 가장 세다. 한반도와 주변 해역에서 규모 3.5 이상 지진이 일어나기는 작년 5월 5일 충남 태안군 북서쪽 52㎞ 해역에서 3.7 지진이 발생한 뒤 약 1년6개월만이다.

국토 중심부에서 규모가 있는 지진이 발생하며 많은 지역에서 흔들림이 감지됐다. 경북소방본부로 지진을 느꼈다는 신고는 16건이 접수됐다. 충북소방본부에 접수된 지진 유감 신고는 18건이다. 신고는 “건물이 흔들렸다”는 내용이 대부분으로 확인됐다.

원자력안전위원회는 상주에서 발생한 지진과 관련해 국내 모든 원자로 시설 안전성에 이상이 없음을 확인했다고 밝혔다.

진앙에서 가장 가까운 시설은 54㎞ 떨어진 대전 유성구 하나로 연구용원자로로 지진계측값은 0.001g로 확인됐다. 내진설계값인 0.2g보다 낮아 시설에 영향이 없는 수준이라고 원안위는 밝혔다.

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