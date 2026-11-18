겨울 패딩의 경쟁이 발끝으로 옮겨붙었다. 두꺼운 외투에 집중하던 아웃도어·패션 브랜드들이 이번에는 방한화 신제품을 잇달아 선보이고 있다. 구스다운을 넣은 패딩부츠부터 간편하게 신고 벗는 뮬, 일상복과 어울리는 롱부츠까지 종류도 다양해졌다.

스노우 뮬을 착용한 홍보대사 박보검(왼쪽)과 눕시 부띠 숏 플랫폼을 착용한 홍보대사 김나영. 노스페이스 제공

올겨울 방한화의 특징은 보온성과 디자인을 함께 고려했다는 점이다. 눈길에서 미끄러짐을 줄이기 위한 밑창을 적용하는가 하면, 패딩 재킷의 퀼팅 디자인을 신발에 옮기거나 코듀로이와 퍼 소재를 활용한 제품도 등장했다. 출퇴근길부터 가벼운 야외활동까지 겨울 신발의 활용 범위를 넓히려는 움직임이다.

18일 유통업계에 따르면 노스페이스와 아이더, 네파, 디스커버리 익스페디션, 락피쉬웨더웨어 등이 겨울 방한화 제품군을 확대하고 있다. 발을 따뜻하게 보호하는 기능은 기본으로 갖추면서 브랜드별로 착용 편의성과 디자인에 차이를 뒀다.

노스페이스는 지난 13일 '윈터 슈즈 컬렉션' 신제품을 출시했다. 대표 제품인 '눕시 부띠 숏'은 2009년 첫선을 보인 방한화 '부띠' 시리즈를 바탕으로 제작됐다. 윤리적 다운 인증(RDS)을 받은 구스다운 충전재를 사용했으며, 외부 지퍼를 달아 신고 벗기 편하도록 했다.

안창에는 땀을 흡수하고 빠르게 건조하는 메리노 울을 적용했다. 밑창에는 특수 복합 고무 소재를 사용한 '아이슬랜딕 그립' 기술을 적용해 겨울철 노면에서 접지력을 높이도록 설계했다.

여성용 '눕시 부띠 숏 플랫폼'도 구스다운 충전재와 같은 밑창 기술을 적용했다. 굽이 있는 플랫폼 디자인을 더해 일상복에도 활용할 수 있도록 했다.

간편하게 신는 제품도 있다. '스노우 뮬'은 발등의 신축성 있는 끈을 조절해 착용감을 맞출 수 있는 슬리퍼형 방한화다. 재활용 소재를 활용한 인공 충전재 '티볼'을 사용했다. '눕시 뮬'은 노스페이스의 대표 숏패딩인 눕시 다운 재킷의 퀼팅 디자인을 신발에 적용했다. 어린이용 방한화도 함께 선보여 가족이 비슷한 스타일로 신을 수 있도록 했다.

아이더도 지난 5일 겨울 시즌화 '비바체 웜'과 '비바체 미드2'를 출시했다.

'비바체 웜'은 패딩 슬리퍼의 보온성과 뮬의 편리함을 결합한 제품이다. 발을 감싸는 플리스 안감을 사용하고 뒤축이 없는 형태로 제작해 쉽게 신고 벗을 수 있다. '비바체 미드2'는 발목까지 올라오는 단목 방한 스니커즈로, 첼시부츠의 디자인을 접목했다.

두 제품 모두 겨울철 보온성과 실용적인 착용 구조에 초점을 맞췄다. 특히 비바체 미드2는 일반적인 패딩부츠보다 일상적인 신발에 가까운 형태로 디자인해 겨울철 출퇴근이나 가벼운 외출에도 신을 수 있도록 했다.

네파는 겨울 방한화 '코모도' 시리즈를 앞세웠다. 지난 17일부터 공식 온라인몰에서 진행 중인 겨울 방한용품 기획전에는 '코모도 오리지널', '코모도 코듀로이', '코모도 레더', '코모도 라이트 퍼프' 등 2026년 신제품이 포함됐다.

제품별로 소재와 디자인을 달리한 것이 특징이다. 코듀로이와 가죽 소재를 활용한 제품부터 볼륨감 있는 퍼프 스타일에 이르기까지 선택지를 넓혔다. 공식몰 표시 가격은 코모도 오리지널 11만9000원, 코모도 코듀로이 12만9000원, 코모도 레더 13만9000원이다.

네파는 방한화와 함께 겨울용 모자, 장갑 등도 판매하며 겨울 액세서리 시장을 공략하고 있다.

디스커버리 익스페디션은 패딩부츠 제품군을 운영하고 있다. 올해 신상품으로 판매 중인 '스무디 플레인 부츠'는 남녀 공용 방한화로, 패딩 소재를 활용한 부츠 형태가 특징이다.

신세계백화점 온라인몰에 등록된 제품의 정상가격은 13만9000원이다. 디스커버리는 지난해에도 '스무디'를 비롯한 패딩부츠 라인을 선보인 바 있다. 겨울철 신발을 기능성 아웃도어 제품뿐 아니라 일상적인 패션 아이템으로 활용할 수 있도록 제품군을 이어가고 있는 셈이다.

패션 브랜드인 락피쉬웨더웨어는 디자인에 무게를 실었다. 지난달 공개한 2026년 가을·겨울 컬렉션에 '클라우디 레이어드 부츠'와 '클라우디 슬라우치 부츠' 등을 추가했다.

클라우디 레이어드 부츠는 발목과 부츠 몸통에 자연스러운 주름을 넣고 가죽 스트랩으로 형태를 조절할 수 있도록 했다. 클라우디 슬라우치 부츠는 주름을 강조한 디자인부터 간결한 롱부츠 형태까지 연출할 수 있다.

'맥시 폴디드 벨트 부츠'에는 탈부착할 수 있는 버클 스트랩을, '맥시 폴디드 스티치 부츠'에는 퍼 안감과 스티치 장식을 적용했다. 두 제품 모두 두툼한 플랫폼 밑창을 사용했다. 보온 기능뿐 아니라 겨울철 옷차림에 어울리는 디자인을 강조한 제품들이다.

브랜드별 제품을 비교하면 차이도 뚜렷하다. 노스페이스와 아이더는 보온성과 겨울철 노면에서의 접지력에 집중했다. 네파와 디스커버리는 일상에서 신기 좋은 슬립온과 패딩부츠를, 락피쉬웨더웨어는 롱부츠와 플랫폼 디자인을 앞세웠다.

방한화를 고를 때는 디자인뿐 아니라 실제 착용 환경을 따져볼 필요가 있다. 뒤축이 없는 뮬 형태는 신고 벗기 편하지만 눈길이나 빙판길을 오래 걸을 때는 발을 충분히 고정할 수 있는 신발이 더 적합하다. 접지력을 강조한 제품도 빙판에서 미끄러짐을 완전히 막아주는 것은 아니다.

올겨울 방한화는 두툼한 패딩부츠와 간편한 뮬, 패션을 강조한 롱부츠로 선택지가 넓어졌다. 브랜드들도 겨울철 보온 기능에 그치지 않고 일상에서 얼마나 편하게 신을 수 있는지를 제품 경쟁력으로 내세우고 있다.

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