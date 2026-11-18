한국 선수들이 17일(현지 시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열리는 카타르와 평가전에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 도하=AP뉴시스

로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀이 2026년 마지막 A매치 평가전에서 카타르를 상대로 1-0 신승을 거뒀다. 슈팅 수 21대 2, 유효슈팅 9대 0으로 상대를 일방적으로 몰아붙였으나, 상대 골키퍼의 선방에 막혀 한 점 차 승리에 만족해야 했다.

한국 대표팀은 17일(현지시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 평가전에서 전반 43분 터진 오세훈(시미즈)의 헤더 결승골에 힘입어 승리했다. 2026 북중미 월드컵 32강 토너먼트 진출 실패라는 굴욕을 겪은 한국 축구는 올해 마지막 경기를 승리로 장식하며 2027년 반등의 불씨를 살렸다.

◆ 선발 7명 대폭 교체…전반 43분 오세훈 헤더 결승골 폭발

모레노 감독은 데뷔전부터 고수해 온 4-4-2 포메이션을 다시 가동하면서도 선발 라인업에 큰 변화를 줬다. 직전 사우디아라비아전(2-3 패) 선발 명단과 비교해 손흥민(토트넘), 황인범(포르투), 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨) 등 핵심 4명을 제외한 7명을 교체했다.

최전방에는 오세훈과 손흥민이 투톱으로 배치됐다. 좌우 측면 미드필더는 송민규(나시오날)와 이강인이, 중원은 황인범과 김봉수(대전)가 책임졌다. 포백 수비진은 왼쪽부터 이명재(대전), 김민재, 김지수(브렌트퍼드), 최준(서울)이 구축했고 골키퍼 장갑은 송범근(전북)이 꼈다.

한국은 경기 초반부터 카타르의 느슨한 전방 압박을 틈타 주도권을 장악했다. 전반 6분 카타르 골키퍼 살라 하산의 킥 실수를 틈타 송민규가 수비수 두 명을 제치고 날린 오른발 슈팅이 오른쪽 골대를 강타했다. 이어진 손흥민의 재차 슈팅과 송민규의 헤더마저 수비벽과 골키퍼에 막혔다.

두드리던 골문은 전반 43분 열렸다. 왼쪽 측면을 돌파한 송민규가 정교한 크로스를 올렸고, 문전으로 쇄도하던 오세훈이 정확한 헤더로 골망을 흔들었다. 오세훈의 A매치 개인 통산 4호 골이다.

오세훈이 17일(현지 시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 평가전 전반 43분 헤더 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. 도하=AP뉴시스

◆ 하산 골키퍼 선방쇼에 추가골 불발…FIFA 랭킹 32위 체면 지켰다

카타르는 후반 1분에서야 이날 경기 첫 슈팅을 기록하며 반격을 시도했으나 한국의 공세를 꺾기에는 역부족이었다. 모레노 감독은 후반 21분 손흥민, 이강인, 김봉수, 이명재를 불러들이고 정우영(우니온 베를린), 이동경, 조현택(이상 울산), 이재성(마인츠)을 투입하며 기동력을 유지했다. 후반 30분에는 엄지성(스완지시티)과 박태준(김천)까지 그라운드를 밟았다.

한국은 경기 종료 직전까지 총 21개의 슈팅을 퍼부었지만, 카타르 수문장 살라 하산이 유효슈팅 9개 중 8개를 막아내는 선방쇼를 펼치면서 추가 득점에는 실패했다.

이번 승리로 한국은 카타르와의 통산 상대 전적을 7승 2무 3패로 벌렸다. 2023 아시안컵 우승국인 카타르는 2025 아랍컵(1무 2패)과 북중미 월드컵(1무 2패) 연속 조별리그 탈락에 이어 최근 호주전 0-3 완패까지 당하며 하락세가 뚜렷한 모습이다. 10월 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 한국은 32위, 카타르는 60위로 격차가 크다.

◆ 임시 체제 3승 1무 2패 마감…대한축구협회, 모레노 연임 평가 착수

지난 9월 임시 사령탑으로 부임한 모레노 감독은 이로써 A매치 6경기에서 3승 1무 2패의 성적표를 받아 들었다. 직전 사우디아라비아전에서 42년 만에 3실점을 허용하며 흔들렸던 분위기를 카타르전 승리로 수습하는 데는 성공했다는 평가다.

다만 모레노 감독의 향후 거취는 불투명한 상태다. 애초 내년 1월 개막 예정이던 아시안컵이 중동 정세 불안 여파로 연기되면서 계약 연장 여부가 안갯속에 빠졌기 때문이다. 모레노 감독은 일정을 마치고 일단 모국인 스페인으로 귀국한다. 대한축구협회는 이번 6경기 경기력과 결과 등을 종합적으로 평가해 정식 계약 연장 여부를 결정할 방침이다.

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