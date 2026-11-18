유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 화면 캡처

코미디언 홍현희가 남편 제이쓴과의 첫 만남부터 결혼을 결심하게 된 계기까지 솔직하게 털어놨다.

지난 17일 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에는 ‘고추 밭 서리하는 사돈? OK~! 안정형 시댁 만나 승승장구중인 홍현희’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 홍현희는 이경실과 이야기를 나누며 남편 제이쓴과 처음 인연을 맺었던 당시를 떠올렸다.

이경실이 제이쓴과 어떻게 만나게 됐는지 묻자 홍현희는 “그때 저는 남자친구가 계속 있었다. 연애는 해왔는데 결혼까지 잘 안됐다”고 운을 뗐다.

이어 “오히려 제가 만난 남자마다 결혼하고 싶었다. 그때 느낀 게 결혼은 남자가 서둘러야 한다는 것이었다”며 과거 연애에 대한 생각을 전했다.

홍현희는 결혼을 생각하지 않고 혼자서도 잘 살아야겠다고 마음먹었을 때 제이쓴을 만났다고 밝혔다. 당시 공간 인테리어를 맡기기 위해 알아보던 중 지인인 김영희의 소개로 제이쓴과 처음 인연을 맺었다는 것.

특히 당시에는 비혼까지 생각하고 있었던 터라 제이쓴을 만날 때도 별다른 준비를 하지 않았다고. 홍현희는 “머리도 안 감고 나갔다”며 “제이쓴이 ‘누나 밥 먹을래요?’라고 물어도 예전 같으면 어떻게든 같이 먹으려고 했을 텐데, 그때는 그런 데 에너지를 쏟고 싶지 않았다”고 회상했다.

오히려 이런 무심한 태도가 제이쓴에게 매력으로 다가갔던 것 같다고 전해 웃음을 안겼다.

그러나 시간이 지나면서 홍현희의 마음도 달라졌다. 그는 “키도 크고 비주얼도 괜찮으니까 점점 욕심이 났다”며 “나조차도 머리를 감고 있더라”고 솔직하게 털어놨다.

제이쓴에게 마음을 열게 된 결정적인 순간도 공개했다. 평소 분위기를 띄우기 위해 노력하는 개그맨들의 모습을 잘 알고 있던 제이쓴이 홍현희에게 특별한 말을 건넸다는 것.

홍현희는 “제이쓴이 ‘누나, 그런 거 안 해도 돼요. 존재 자체로 누나는 괜찮은 사람이야’라고 하더라”며 당시를 떠올렸다. 상대를 편안하게 해주는 제이쓴의 말에 마음이 움직였다고 전했다.

두 사람은 그렇게 연인으로 발전했고, 만난 지 6개월 만인 2018년 결혼에 골인했다. 홍현희는 결혼 당시 부모님의 반응도 전했다.

그는 “남자친구 이야기를 하면 부모님이 쓸데없는 소리 하지 말라고 하셨다”며 “보통 그 나이가 되면 만나는 사람이 있느냐고 물어볼 법도 한데 그런 질문을 한 번도 안 하셨다”고 말했다.

이어 아버지에게 외모와 관련한 솔직한 이야기를 들었던 일화도 공개해 웃음을 자아냈다. 홍현희는 아버지가 자신에게 “현희야, 넌 예쁘지 않다. 근데 귀엽다”고 말했다며 “네가 예쁘다고 하는 사람들은 다 거짓말이라는 말까지 했다”고 전했다.

한편 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴과 결혼했으며, 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 두 사람은 방송과 유튜브 등을 통해 유쾌한 부부 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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