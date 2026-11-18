2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 전국에서 수험생 55만여명을 대상으로 예비소집이 진행된다. 올해는 현행 선택과목 체제로 치러지는 마지막 수능인 데다 지역의사제 도입에 따른 의대 정원 확대 등의 영향으로 N수생이 23년 만에 최대 규모를 기록했다.

특히 올해는 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 시험장 점검과 감독이 대폭 강화되는 만큼 수험생들은 달라진 유의 사항을 숙지해야 한다.

사진 = 연합뉴스(공동취재사진)

18일 교육부에 따르면 수험생들은 이날 예비소집에서 수험표를 받고 시험장 위치와 시험 유의 사항을 확인해야 한다.

올해 수능은 오는 19일 오전 8시40분부터 오후 5시45분까지 전국 85개 시험지구, 1312개 시험장에서 실시된다. 지원자는 55만1864명으로 지난해보다 2310명 감소했다.

재학생 지원자가 전년보다 1만6506명(4.4%) 줄면서 전체 응시자 감소를 이끌었다. 지난해에는 출생아 수가 상대적으로 많았던 2007년생 ‘황금돼지띠’ 수험생이 몰리면서 재학생 지원자가 전년보다 9% 이상 증가한 바 있다.

반면 졸업생과 검정고시생 등 N수생은 19만6473명으로 지난해(18만2277명)보다 약 1만4000명 늘었다. 이는 2004학년도 19만8025명 이후 23년 만에 가장 많은 규모다. 졸업생은 17만3706명으로 23년 만에 최대치를 기록했고, 검정고시생도 2만2767명으로 32년 만에 가장 많았다.

입시업계에서는 올해 대학에 입학한 뒤 다시 수능에 도전하는 반수생만 10만명에 육박할 것으로 추정한다. 올해가 현행 수능 체제로 치러지는 마지막 해인 데다 지역의사제 도입으로 의대 정원이 확대된 점 등이 N수생 증가에 영향을 미친 것으로 분석된다. 2028학년도부터는 문·이과 통합형 수능 체제가 적용된다.

선택과목별 응시 비중에도 변화가 나타났다. 국어 영역에서는 ‘화법과 작문’ 선택 비율이 75%로 지난해(68.4%)보다 높아졌다. 반면 ‘언어와 매체’는 25%로 지난해(31.6%)보다 낮아졌다.

수학 영역에서는 ‘확률과 통계’ 선택자가 64.9%를 차지했다. ‘미적분’과 ‘기하’ 선택자는 합계 35.1%에 그쳤다. 국어와 수학 모두 특정 선택과목으로의 쏠림 현상이 지난해보다 뚜렷해졌다.

탐구 영역에서는 이과생이 과학탐구 대신 사회탐구를 선택하는 이른바 ‘사탐런’ 현상이 두드러졌다.

사회탐구 지원자는 45만2219명으로 과학탐구 지원자(16만182명)를 크게 웃돌았다. 전체 탐구 영역 지원자 53만1676명 가운데 사회탐구를 한 과목 이상 선택한 비율은 85.1%에 달했다.

한편 올해는 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위한 시험 관리도 강화된다. 정부는 수험생의 옷 단추마다 스티커를 부착하고 안경을 매 교시 점검하기로 했다. 가방은 시험실 밖 복도에 보관하도록 하고 감독 인력도 8400여명 추가 배치한다.

수능 당일인 19일에는 중부지방과 전북 동부, 경상권 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권까지 떨어질 것으로 예보돼 보온에도 신경 써야 한다.

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