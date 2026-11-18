유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 화면 캡처

배우 이병헌·이민정 부부의 미국 집 내부가 공개돼 눈길을 끌었다.

지난 17일 이민정의 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘미국집에서 가족 몰래 야식 먹기’라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 미국 집에서 아들, 남편 이병헌과 함께 시간을 보내는 이민정의 일상이 담겼다. 특히 야식을 준비하는 과정에서 집 안 주방과 다이닝룸 등이 자연스럽게 공개돼 관심을 모았다.

이민정은 먼저 서울 집에서 아들 몰래 즉석 떡볶이를 먹으려다 발각되는 모습을 보였다. 이후 미국 집으로 장소를 옮긴 이민정은 이번에는 아들과 한편이 돼 이병헌 몰래 라면을 먹기로 했다.

이민정은 아들이 이병헌의 시선을 끄는 사이 주방에서 다급하게 라면을 준비했다. 아들까지 나서 아빠가 주방으로 오지 못하도록 막았지만, 이병헌은 결국 이민정의 이름을 불렀다. 예상치 못한 상황에 당황한 이민정은 웃음으로 상황을 넘기려 했고, 결국 야식 작전은 실패로 돌아갔다.

유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 화면 캡처

이 과정에서 부부의 미국 집 내부도 카메라에 담겼다. 특히 화이트톤을 중심으로 꾸며진 주방이 시선을 사로잡았다. 클래식한 분위기의 수납장과 유리 장식장, 검은색 조리대가 조화를 이뤘으며, 주방 한가운데 자리한 대형 스테인리스 가스레인지도 눈길을 끌었다. 여러 개의 화구를 갖춘 널찍한 조리 공간에서 집의 규모를 짐작하게 했다.

주방과 연결된 다이닝 공간 역시 일부 공개됐다. 밝은색 바닥과 화이트톤 벽면, 짙은 색상의 수납장이 어우러져 여유로운 분위기를 자아냈다. 또 다른 날에는 이민정이 대패삼겹살과 김치를 활용해 야식을 준비하는 모습이 공개되면서 넓은 실내 공간이 다시 한번 관심을 모았다.

고급스러운 주방과 달리 이민정은 편안한 차림으로 라면을 끓이고 고기를 굽는 등 친근한 일상을 보여줬다. 라면을 먹은 뒤에는 핫초코를 마시며 아들과 장난을 주고받기도 했다. 마시멜로를 먹으려는 이민정에게 아들이 제지하자 “하나만 먹을게”라며 허락을 구하는 모습으로 웃음을 안겼다.

한편 이병헌·이민정 부부는 지난 2019년 미국 로스앤젤레스(LA) 유니버설 스튜디오 인근 주택을 약 200만 달러(당시 약 24억 원)에 매입한 것으로 알려졌다. 해당 주택은 이병헌의 할리우드 활동과 가족들의 미국 체류를 위해 마련한 세컨드 하우스로 전해졌다.

앞서 2022년 방송된 Mnet ‘TMI NEWS SHOW’에서는 부부의 미국 주택이 소개되며 화제를 모았다. 당시 연간 주택 보험료가 약 1000만 원에 이를 것으로 추산되기도 했다.

또한 2024년에는 해당 주택에 도둑이 침입하는 사건이 발생했다. 이후 이민정은 유튜브를 통해 집 안에 남겨진 침입 흔적을 언급하고 보안 강화를 위해 별도의 셔터 장치를 설치했다고 밝힌 바 있다.

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