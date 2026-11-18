지난 17일 서울 송파구 가락시장에서 배추를 손질하고 있는 상인 모습. 뉴시스

4인 가족이 김치를 직접 담그지 않고 시중 완제품을 사 먹으면 비용이 2배 넘게 더 드는 것으로 나타났다. 직접 김장을 할 경우 34만 원 안팎의 예산이 들지만, 같은 양을 완제품으로 구매하면 77만 원을 훌쩍 넘기는 셈이다.

18일 한국물가협회는 지난 10∼12일 전국 6대 도시의 전통시장·대형마트·온라인몰에서 김장 재료 15개 품목의 가격을 조사한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다.

◆ 직접 담그면 33만 9670원, 사 먹으면 77만 2620원

조사 기준은 4인 가족이 소비하는 김치 3종(포기김치 58.2㎏·깍두기 9.9㎏·총각김치 7.4㎏)이다. 재료를 모두 전통시장에서 사서 직접 담그는 데 드는 비용은 33만 9670원으로 나타났다.

반면 동일한 분량을 완제품으로 구매할 경우 77만 2620원이 필요했다. 직접 담글 때보다 43만 2950원 더 비싸며, 비율로는 약 2.27배에 달하는 수준이다. 완제품 가격은 대형마트와 온라인몰에서 유통되는 주요 김치 브랜드 판매가를 평균해 산출했다.

번거로움을 덜기 위해 절임 배추와 절임 총각무를 사서 양념만 버무리는 절충안을 택하면 38만 4730원이 소요된다. 원재료부터 직접 손질해 담그는 방식보다 4만 5060원(13.3%) 높은 금액이다. 배추 한 포기당 비용으로 환산하면 직접 김장은 2만 1230원, 절임 재료 활용은 2만 4050원, 완제품 구매는 4만 8290원 꼴이다.

◆ ‘김포족’ 늘었지만 비용 부담은 가중…12월로 미뤄도 가격 하락 난망

김장 비용 격차에도 불구하고 시판 김치를 찾는 소비자는 늘어나는 추세다. 한국농촌경제연구원의 올해 김장 의향 조사에 따르면 김치를 직접 담그거나 지인에게 얻는 가구 비율은 58.6%로 지난해(64.1%)보다 5.5%포인트 줄었다. 반면 상품김치를 사 먹는 가구는 41.4%에 달해 편의성을 중시하는 흐름이 뚜렷해진 것으로 풀이된다.

일각에서 기대하는 ‘늦장 김장’의 가격 하락 효과 역시 크지 않다는 분석이 나온다. 물가협회가 서울시농수산식품공사 가락시장의 최근 5년(2021∼2025년)간 11월 상순과 12월 상순 경락가(상품 기준)를 비교한 결과, 과거와 달리 최근에는 12월 가격이 오히려 오르는 경향을 보였다.

실제로 배추(10㎏) 도매가는 2021∼2023년에는 12월 상순에 12.8∼24.5% 하락했으나, 2024년과 2025년에는 각각 4.3%, 10.9% 상승했다. 무(20㎏) 역시 최근 2년간 12월 가격이 36.9%, 41.5% 급등했고, 대파(1㎏)도 같은 기간 39.1%, 24.4% 오른 것으로 집계됐다.

물가협회 관계자는 “김장 시기를 늦춘다고 비용이 줄어든다고 보기는 어렵다”며 “올해의 경우에도 조사 시점의 배추 도매가는 11월 초보다 높아졌다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지