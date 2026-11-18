지난해 혼인 30년 이상 부부의 이혼 건수가 5년 미만 신혼부부의 이혼을 처음으로 넘어섰다. 자녀 양육과 가족을 위해 미뤄왔던 갈등이 자녀의 독립을 계기로 표면화되는 데다 재산분할과 국민연금 등 경제적 기반이 나아지면서 황혼이혼을 선택하는 부부가 늘고 있다는 분석이다.

기사 이해를 돕기 위해 챗GPT로 생성한 AI 이미지. 챗GPT

최근 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 혼인·이혼 통계’에 따르면 지난해 혼인 기간 30년 이상 부부의 이혼은 1만5628건으로 집계됐다. 혼인 기간 5년 미만 부부의 이혼 건수인 1만4392건보다 1236건 많았다.

황혼이혼이 신혼이혼을 넘어선 것은 1990년 관련 통계 집계 이후 처음이다. 혼인 기간 30년 이상 부부의 이혼은 2024년에 이어 2년 연속 증가한 반면, 5년 미만 부부의 이혼은 2020년부터 6년 연속 감소했다.

이혼 연령도 높아지는 추세다. 2024년 서울의 평균 이혼 연령은 남성 51.9세, 여성 49.4세로 나타났다.

◆ 자녀 독립이 계기…오랜 갈등 뒤늦게 수면 위로

황혼이혼은 갑작스러운 갈등보다 오랜 기간 누적된 불만이 자녀의 독립을 계기로 표면화되는 경우가 많다는 게 현장의 설명이다.

이혼 전문 변호사인 박종경 변호사는 지난 14일 구독자 30만명 규모의 유튜브 채널 ‘재테크는 두꺼비 세무사’에 출연해 “하루아침에 이혼을 결심하는 게 아니라 오랜 시간 쌓인 불만이나 감정이 자녀가 독립하는 시점을 계기로 터져 나오는 경우가 많다”고 말했다.

자녀가 부모에게 먼저 이혼을 권하는 사례도 있다고 전했다. 부모의 갈등을 오랫동안 지켜본 자녀들이 두 사람의 남은 삶을 위해 각자 편하게 사는 것이 낫다고 판단한다는 것이다.

박 변호사는 “자녀들이 부모의 갈등을 오랫동안 지켜보다가 ‘이제는 두 분이 편하게 사셨으면 좋겠다’며 먼저 이혼을 권하는 경우도 있다”고 설명했다.

◆ 재산분할·국민연금 등으로 홀로서기 부담 낮아져

경제적 여건이 과거보다 나아진 점도 황혼이혼을 선택하는 배경으로 꼽힌다. 혼인 기간이 길수록 부부가 함께 형성한 재산의 범위가 넓어지고, 양측의 재산 형성 기여도가 비슷하게 인정되는 사례도 적지 않다는 설명이다.

박 변호사는 혼인 기간이 30년 이상인 부부의 경우 재산 형성에 대한 기여도가 비슷하게 인정돼 재산을 절반씩 나누는 사례가 많다고 밝혔다. 재산분할을 통해 이혼 이후 생활을 위한 경제적 기반을 마련할 수 있다는 것이다.

국민연금 분할연금 제도도 이혼 후 경제적 자립을 돕는 장치다. 분할연금은 이혼한 배우자가 전 배우자의 노령연금 중 혼인 기간에 해당하는 부분을 나눠 받는 제도다.

수급 요건은 국민연금 가입 기간과 겹치는 실질적인 혼인 기간이 5년 이상이어야 하며, 이혼한 배우자가 노령연금 수급권을 취득하고 청구자도 출생연도별 지급개시 연령에 도달해야 한다.

원칙적으로 혼인 기간에 해당하는 연금액의 절반을 분할하지만, 2017년 12월 이후 이혼한 경우 당사자 간 협의나 법원 판결에 따라 비율을 달리 정할 수 있다.

박 변호사는 “분할연금 제도를 통해 일정한 소득을 확보할 수 있어 과거보다 홀로서기에 대한 부담이 낮아졌다”고 말했다.

◆ 황혼이혼 이후 과제…중장년 1인 가구와 고독사

황혼이혼 증가는 중장년층의 1인 가구 증가와도 맞물려 있다. 1인 가구 형성 사유를 보면 50대는 본인의 이혼, 60대 이상은 배우자 사망이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

혼인 관계가 해체된 이후 혼자 생활하는 중장년층이 늘어나는 만큼 이들의 사회적 고립과 경제적 어려움에도 관심이 필요하다는 지적이 나온다.

보건복지부의 ‘2024년 고독사 발생 실태조사’에 따르면 2024년 고독사 사망자는 3924명으로 전년(3661명)보다 7.2% 증가했다. 연령별로는 60대가 1271명(32.4%), 50대가 1197명(30.5%)으로, 두 연령층이 전체의 62.9%를 차지했다.

황혼이혼이 개인의 선택을 넘어 중장년층의 주거와 소득, 사회적 관계 등 노후 생활 전반의 문제와 맞닿아 있는 만큼 이혼 이후의 안정적인 생활을 뒷받침할 사회적 안전망도 중요해지고 있다.

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