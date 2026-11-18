유튜브 채널 ‘TEO 테오’ 화면 캡처

배우 장나라가 남편에게 먼저 마음을 고백했던 러브스토리를 공개했다.

지난 17일 유튜브 채널 ‘TEO 테오’를 통해 공개된 웹 예능 ‘살롱드립’에는 SBS 새 금토드라마 ‘굿파트너2’로 호흡을 맞춘 배우 장나라와 김혜윤이 게스트로 출연했다.

이날 장나라는 촬영감독인 남편과 인연을 맺게 된 과정부터 결혼 후 일상까지 솔직하게 털어놨다.

장나라와 남편은 드라마 ‘VIP’ 촬영 현장에서 배우와 촬영감독으로 처음 만났다. 당시 장나라는 남편과 연락을 이어가기 위해 먼저 대화할 계기를 만들었다고 밝혔다.

그는 현장에서 촬영한 사진을 주고받는 등 자연스럽게 연락을 이어갔다며, 촬영이 끝난 뒤 자신의 마음을 전했다고 회상했다.

특히 장나라는 남편에게 먼저 호감을 표현한 사실을 공개해 눈길을 끌었다. 처음에는 자신의 마음이 감사의 의미로 전달된 것 같았다며 이후 이성적인 감정이라는 점을 분명하게 알렸다고 설명했다.

거절당할 가능성에 대한 두려움은 없었느냐는 질문에는 “거절하면 어쩔 수 없는 거다”라고 담담하게 답했다. 이어 “너무 긴 시간 연애를 안 했다. 그러다 보니 용기를 내보고 싶다는 생각이 딱 들었다”고 덧붙였다.

결혼 후 남편과의 유쾌한 일상도 전했다. 장나라는 남편이 퇴근한 뒤에도 자신을 장난스럽게 괴롭히며 즐거움을 준다고 말했다. 남편의 행동을 직접 따라 하며 현장을 웃음바다로 만들기도 했다.

남편의 성격에 대해서는 “전광판 T, 거대한 T다”라고 표현했다. 평소에는 장난기 넘치는 모습을 보이지만, 드라마 모니터링을 할 때만큼은 촬영감독다운 진지한 태도로 작품을 분석한다고 전했다.

한편 장나라는 2022년 촬영감독 정하철과 결혼했다. 두 사람은 드라마 ‘VIP’를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전, 부부의 연을 맺었다. 장나라와 김혜윤이 출연하는 SBS 새 금토드라마 ‘굿파트너2’는 20일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

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