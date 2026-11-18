지난해 국내 외국인 인구가 200만 명으로 전체 인구의 4%를 차지한 가운데, 서울 시내 한 매장 앞에 중국어와 일본어 등으로 된 안내문이 걸려 있다. 국가별 국내 체류 외국인 비중은 중국이 42%로 가장 높았다. 연합뉴스

지난해 한국에 장기 거주나 영구 정착을 목적으로 새롭게 유입된 이민자가 6만 7000명으로 집계됐다. 2024년과 비교해 11% 줄어든 수치다. 국내 전체 외국인 인구는 200만 명 시대에 안착했지만, 정착형 이민 대신 단기 취업 중심의 인력 유입이 두드러진 양상이다.

경제협력개발기구(OECD)가 18일 공개한 ‘국제이주전망 2026’ 보고서의 한국 현황에 따르면, 지난해 장기·영구 체류 목적의 신규 이민자는 6만 7000명을 기록했다. 이 통계에는 기존 국내 체류 외국인이 장기 체류자격으로 전환한 사례도 포함됐다. 유형별 비중은 가족 동반 이민이 25%로 가장 높았고, 노동 목적 이민이 14%, 인도적 목적 이민이 0.1%를 차지했다.

장기 정착 이민은 줄어든 반면, 단기 체류 목적의 허가 발급은 활발했다. 지난해 분야별 체류 허가 발급 건수는 임시·계절근로자 15만 건, 고등교육기관 유학생 약 6만 3000건, 연수생 4만 5000건 순으로 나타났다.

특히 일손 부족 현상이 심화한 농어촌 등에 투입되는 계절근로자 유입이 가팔랐다. 지난해 계절근로자는 약 7만 명이 입국해 전년 대비 49% 급증했다. 반면 기타 임시근로자 유입은 7만 6600명으로 24% 감소해 인력 수급 구조의 변화를 보여줬다.

한국에 머무는 전체 외국인 규모는 10년 새 크게 불어났다. 지난해 국내 외국인 인구는 200만 명으로, 대한민국 전체 인구의 4%를 차지했다. 이는 2015년과 비교해 87% 증가한 규모다.

국적별로는 중국인이 42%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 베트남이 13%, 우즈베키스탄이 4%로 뒤를 이으며 아시아권 국가 출신이 다수를 형성한 것으로 분석된다.

난민 신청 규모는 한풀 꺾였다. 지난해 한국에 접수된 최초 난민 신청자는 약 1만 5000명으로, 2024년보다 20% 감소했다. 출신국별로는 러시아가 2000명으로 가장 많았고, 인도(1500명)와 카자흐스탄(1200명) 순이었다.

전년 대비 증감 폭을 보면 필리핀 출신 신청자가 300명 늘어나며 가장 큰 증가세를 보였다. 반대로 러시아 출신은 2500명 줄어 감소 폭이 가장 컸다. 같은 해 진행된 난민 심사 결정 1만 7000건 가운데 최종 난민으로 인정된 비율은 1% 수준에 머물렀다.

한편 한국을 떠나 OECD 회원국으로 이주한 내국인 규모도 소폭 줄었다. 2024년 기준 OECD 회원국으로 이주한 한국인은 4만 1000명으로 전년보다 4% 감소했다. 이주 국가별로는 미국이 37%로 압도적 1위를 기록했으며, 일본과 캐나다가 각각 11%로 공동 2위에 올랐다.

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