엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 젠슨 황이 17일(현지시간) 이사회가 요청하면 복귀하겠다는 뜻을 밝혔다. 불륜 파문 속에 사임한 뒤 처음으로 내놓은 공개 입장이다.

사진=AFP연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 이날 황 전 CEO가 “이사회에서 나의 복귀가 주주, 직원, 회사, 미국에 최선의 이익이 된다고 판단한다면 이러한 요청에 따라 CEO로 복귀하는 것을 영광으로 생각할 것”이라고 말했다고 보도했다. 그는 자신의 불륜을 사과하면서 회사를 떠난 뒤 직원과 투자자, 사업 파트너, 고객들로부터 복귀를 요청받았다고 말했다.

WSJ는 그가 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 여성 및 엔비디아 직원과 각각 불륜 관계였다는 보도가 나온 뒤 사임했다고 설명했다.

WSJ는 이사회가 황 전 CEO의 복귀를 검토하고 있지 않다고 소식통을 인용해 전했다.

황 전 CEO는 “저는 엔비디아의 모든 구성원에게 기대되는 기준에 부응하지 못했고 개인적인 삶에서 심각한 실수들을 저질렀다”며 “이사회에 문제를 야기했고 이에 대해 깊이 후회한다”고 말했다. 이어 “저는 이 나라를 사랑하며 엔비디아도 사랑한다”고 강조했다.

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