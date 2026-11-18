삼성전자와 SK하이닉스를 한 주씩 가진 투자자의 계좌는 전날(17일) 하루에 2만8500원 줄었다. 삼성전자가 6500원, SK하이닉스가 2만2000원 내렸다. 삼성전자는 이달 27일 3분기 배당금으로 주당 4601원을 지급하는데, 하루 하락폭이 그보다 컸다.

삼성전자와 SK하이닉스가 사상 최대 실적을 내고도 메모리 업황 둔화 우려로 증권가의 목표주가 하향이 이어지고 있다. 기사 특정내용과 무관. Pexels

두 회사는 3분기에 나란히 사상 최대 영업이익을 냈다. 삼성전자가 107조4000억원, SK하이닉스가 83조3338억원이다. 키움증권은 17일 두 회사의 목표주가를 최대 17% 내렸다. 내년 연간 이익이 올해보다 35% 넘게 늘어날 것으로 보면서 내린 결정이다.

◆코스피, 9개월 만에 5000선 아래로

18일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 전날 3.30% 내린 19만300원, SK하이닉스는 1.96% 내린 109만8000원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스 종가가 110만원 밑으로 내려간 것은 약 7개월 만이다.

코스피는 전날 2.59% 내린 4968.48로 마감하며 4거래일 연속 하락했다. 종가가 5000선 아래로 떨어진 것은 2월 2일 이후 약 9개월 만이다.

외국인은 유가증권시장에서 1조4460억원을 순매도했고, 순매도 1·2위가 삼성전자와 SK하이닉스였다. 기관과 개인이 합쳐 9654억원을 순매수했지만 외국인 매도를 다 받아내지 못했다.

미국 반도체주가 급락한 영향이 컸다. 이경민 대신증권 연구원은 미국의 첨단 AI 반도체 수출규제 강화 우려와 엔비디아 경영 불확실성이 겹치면서 외국인 매도가 이어졌다고 설명했다.

◆목표가 내린 근거는 ‘분기 정점’

박유악 키움증권 연구원은 17일 삼성전자 목표주가를 35만원에서 29만원으로 17.1%, SK하이닉스는 210만원에서 180만원으로 14.3% 낮췄다. 2028~2030년 실적 전망과 금리, 베타(시장 대비 주가 변동성) 변화를 반영했다. 투자의견 ‘매수’와 반도체 업종 최선호주 의견은 유지했다.

키움은 올해 들어 삼성전자 목표가를 계속 내려왔다. 7월에 43만원에서 39만원으로, 8월에 35만원으로 낮췄고 이번이 세 번째다. 넉 달여 사이 14만원이 내려갔다.

SK하이닉스 목표가도 8월에 220만원에서 210만원으로 한 차례 낮췄다. 최근 IBK투자증권·한국투자증권·iM증권·하나증권도 삼성전자 목표가를 내렸다. 낮아진 목표가도 현재 주가보다는 한참 높다. 17일 종가와 비교하면 삼성전자는 52%, SK하이닉스는 64% 위에 있다.

연간 전망만 보면 실적은 내년에도 크게 늘어난다. 키움은 내년 영업이익을 삼성전자 540조6000억원(39% 증가), SK하이닉스 383조2000억원(35% 증가)으로 추정했다. 둘을 합하면 약 924조원이다.

목표가를 내린 근거는 분기별 흐름이다. 키움은 삼성전자 분기 영업이익이 내년 2분기 147조6000억원으로 정점을 찍고 4분기에는 108조2000억원으로 줄어든다고 봤다.

SK하이닉스도 2분기 107조9000억원에서 4분기 78조5000억원으로 감소한다는 추정이다. 이대로라면 내년 4분기 삼성전자 이익은 올해 3분기와 비슷한 수준으로 돌아가고, SK하이닉스는 올해 3분기보다 적어진다.

◆스마트폰 메모리 탑재량 줄어든다는 전망

둔화 전망은 범용 메모리에서 나온다. 메모리 가격이 급등하면 스마트폰·PC 제조사는 완제품 가격을 올리거나 기기에 넣는 메모리 용량을 줄인다. 키움은 내년 스마트폰 한 대당 메모리 탑재량이 전례 없이 줄어들 것으로 봤다. 고객사가 사양을 낮추면 메모리 수요 증가세도 꺾인다.

공급 쪽에서는 중국 업체가 변수로 꼽혔다. 키움은 내년 초로 예상되는 중국 양쯔메모리(YMTC)의 기업공개(IPO)와 중국발 공급 경쟁을 주가 부담 요인으로 들었다. 낸드플래시는 내년 상반기, D램은 내년 하반기에 다시 공급 과잉에 들어설 것으로 예상했다.

이 전망은 증권사 한 곳의 추정이다. 실제 수급은 업체들의 증설 속도, 스마트폰·PC 판매량, AI 데이터센터 투자 규모에 따라 달라진다.

◆SK하이닉스 “2029년까지 사실상 완판”

회사 쪽 전망은 다르다. SK하이닉스는 지난달 28일 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 이미 맺은 장기공급계약(LTA) 물량과 고객사와 협의 중인 수요를 합치면 2029년까지 D램과 HBM 물량이 사실상 모두 팔렸다고 밝혔다.

3분기에 14개 주요 고객사와 맺은 LTA만으로 2027~2028년 생산능력의 50% 이상을 채웠다는 설명이다. 고객사가 요청한 HBM 물량은 공급할 수 있는 양의 두 배를 넘고, 공급 부족은 2030년까지 이어질 것으로 내다봤다.

키움이 걱정하는 부분은 스마트폰·PC용 범용 메모리이고, SK하이닉스가 내세운 근거는 빅테크와 맺은 장기계약이다. 같은 메모리 시장을 보면서도 보는 수요처가 다르다.

키움도 HBM 성장성은 인정했다. 삼성전자의 HBM 영업이익은 올해 19조원에서 내년 79조원, 2028년 140조원으로 늘어날 것으로 봤다.

키움증권은 SK하이닉스의 HBM 영업이익이 2026년 20조원에서 2028년 100조원으로 늘어날 것으로 봤다. 다만 경쟁사 공급이 늘면서 SK하이닉스의 HBM 시장점유율은 낮아질 것으로 예상했다.

◆SK하이닉스 특별배당은 26일까지 사야

두 회사는 주가가 부진한 가운데 대규모 주주환원도 내놨다. 삼성전자는 지난달 29일 보통주와 우선주 1주당 4601원, 총 약 30조원의 3분기 배당을 결정했다.

9월 30일 기준 주주가 받고, 지급일은 이달 27일이다. 올해 주주환원 규모로 제시한 90조~110조원 중 남은 재원(최대 75조원)은 내년 1월 말 이사회에서 쓰임새를 정한다. 대부분은 자사주 매입·소각에 쓸 계획이다.

키움증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 29만원, 180만원으로 낮췄다. AI 생성 이미지

SK하이닉스는 올해 회계연도 주주환원 규모를 약 100조원으로 제시했다. 현금배당이 30조원 이상, 자사주 매입·소각이 60조원 이상이며, 8월 발표 뒤 최근 마무리한 40조원 자사주 매입도 여기에 들어간다. 3분기 배당은 주당 2만원, 총 14조원이다.

실적 배당 1만원에 일본 키옥시아 지분 매각 차익으로 주는 특별배당 1만원을 더했다. 배당 기준일은 이달 30일이다. 국내 주식은 체결 후 2영업일에 결제돼 배당락일 전날인 26일까지 사야 이번 배당을 받는다. 배당락일은 27일이다.

배당과 자사주 소각이 주가를 받쳐줄지는 알 수 없다. 업황이 예상보다 빨리 나빠지거나 AI 투자가 줄면 주가 부담은 커질 수 있다. 키움은 두 종목이 연말·연초에 조정을 거친 뒤 2027년 봄에 반등할 것으로 봤다. 그때쯤 악재가 대부분 해소되고 HBM 이익 증가와 주주환원에 대한 기대가 커진다는 판단이다.

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