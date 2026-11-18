김밥 한 줄이 라면보다 췌장에 더 해로울까. 온라인에서는 김밥, 가공 요거트, 탄산음료, 잡채, 아보카도가 라면보다 췌장을 더 빨리 손상시킨다는 주장이 퍼지고 있다. 하지만 이 음식들과 라면이 췌장에 미치는 영향을 사람에게서 직접 비교한 연구는 확인되지 않았다.

김밥은 밥 양과 속재료에 따라 탄수화물과 열량이 달라진다. 식후 혈당이 올라도 췌장이 손상되는 것은 아니다. 사진은 기사 내용과 무관. 언스플래시

실제 환자 기록에서 췌장염의 가장 흔한 원인은 담석과 음주였다. 국내 12개 병원의 급성 췌장염 환자 676명을 분석한 결과, 두 원인을 합치면 전체의 66.2%였다.

◆급성 췌장염 환자 676명 중 281명, 원인은 ‘담석’

2024년 국제학술지 ‘거트 앤 리버(Gut and Liver)’에 실린 이 연구는 2018~2019년 국내 12개 3차 의료기관에서 급성 췌장염을 진단받은 환자의 진료기록을 분석했다.

281명(41.6%)은 담석, 166명(24.6%)은 음주가 원인이었다. 혈중 중성지방이 지나치게 높아 생긴 경우는 46명(6.8%)이었다. 첫 입원 때 원인을 찾지 못한 환자도 111명(16.4%) 있었다.

담석이 담관과 췌관이 만나는 부위를 막으면 췌장액이 빠져나가지 못해 염증이 생긴다. 첫 입원 중 숨진 환자는 22명(3.3%)이었고, 중증 환자 20명 가운데서는 9명(45.0%)이 사망했다.

이 연구는 이미 췌장염에 걸린 환자의 원인과 치료 경과를 정리한 것이다. 음식별 췌장 손상 위험은 비교하지 않았고, 국내 전체 환자의 원인 비율을 그대로 보여준다고 보기도 어렵다.

◆첫 입원 때 담낭 뗀 환자, 재발 확인 ‘0명’

외래 추적이 가능했던 534명 중 95명(17.8%)은 췌장염이 다시 생겼다. 담석성 췌장염 환자 281명 가운데 첫 입원 때 담낭을 뗀 사람은 67명(23.8%)이었다. 이들 중 추적 기간에 재발이 확인된 사례는 없었다.

경증 환자만 봐도 첫 입원 중 수술받은 비율은 21.6%(167명 중 36명)에 그쳤다. 대한췌장담도학회는 담낭에 담석이 있는 경증 급성 췌장염 환자에게 가능하면 같은 입원 기간에 담낭을 절제하라고 권고한다. 중증 환자는 염증이 충분히 가라앉은 뒤 수술한다.

관찰 연구여서 수술이 재발을 막았다고 단정하기는 어렵다. 담석 때문에 췌장염을 앓았다면 음식을 가리기 전에 담낭 절제가 필요한지부터 주치의와 상의해야 한다.

◆식후 혈당 상승, 췌장 손상 의미하지 않아

김밥의 밥과 잡채의 당면은 대부분 탄수화물이다. 가당 요거트와 탄산음료는 제품마다 당류 함량이 다르다. 밥을 먹으면 혈당이 오르고, 췌장에서 인슐린이 나와 혈당을 다시 낮춘다. 몸이 정상적으로 작동하는 과정이다. 식후 혈당이 올랐다는 사실만으로 췌장이 손상됐거나 염증이 생겼다고 판단할 수는 없다.

혈당 관리는 별도로 해야 한다. 대한당뇨병학회의 2025년 진료지침은 당뇨병 환자에게 통곡류·콩류·채소·생과일처럼 식이섬유가 많은 식품으로 탄수화물을 섭취하고, 첨가당을 줄이기 위해 가당음료를 덜 마시라고 권한다.

같은 김밥도 밥 양과 속재료에 따라 탄수화물과 열량이 달라진다. 시판 제품은 영양정보가 100g 기준인지 한 포장 전체 기준인지 확인해야 실제로 먹는 당류와 탄수화물 양을 알 수 있다.

김밥이 라면보다 췌장에 더 해롭다는 주장은 사람을 대상으로 한 비교 연구로 입증되지 않았다. 국내 12개 병원의 급성 췌장염 환자 676명을 분석한 결과, 가장 흔한 원인은 담석(41.6%)이고 그다음이 음주(24.6%)였다. AI 생성 이미지

아보카도는 지방이 많다는 이유로 주의할 음식에 꼽혔다. 유럽임상영양대사학회(ESPEN)의 2024년 지침은 영양 상태가 양호한 만성 췌장염 환자에게 균형 잡힌 식사를 권한다.

지방 섭취 제한은 소화되지 않은 지방이 대변에 섞여 나오는 지방변이 조절되지 않을 때 고려한다. 급성 췌장염 치료 중인 환자의 식사는 환자 상태와 치료 단계에 따라 달라진다.

급성 췌장염의 대표 증상은 윗배 통증이다. 통증이 등으로 퍼지거나 메스꺼움과 구토가 함께 나타날 수 있다. 윗배에 갑자기 극심한 통증이 생기거나 통증이 점점 강해지면 바로 응급실로 가야 한다.

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