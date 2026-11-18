[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

퇴근 후 헬스장에서 땀을 흘리고 주말이면 등산로와 골프장을 찾는 중년층. 건강을 위한 운동은 일상에 자리 잡았지만, 생활체육 참여율이 높아졌다고 해서 연령대별 운동 빈도와 건강 지표까지 같은 방향으로 움직이는 것은 아니다. 특히 50대 남성은 생활체육 참여 빈도가 30·40대보다 낮고 비만과 당뇨병, 고혈압, 고콜레스테롤혈증 유병률은 높게 나타났다. 생활체육 참여와 건강 지표를 각각 살펴보면 연령대별로 뚜렷한 차이가 드러난다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

문화체육관광부의 2025년 국민생활체육조사. 문화체육관광부 제공

문화체육관광부의 2025년 국민생활체육조사. 문화체육관광부 제공

18일 문화체육관광부(장관 최휘영)의 2025년 국민생활체육조사에 따르면 주 1회 이상, 회당 30분 이상 규칙적으로 생활체육에 참여하는 국민은 62.9%였다. 전년 60.7%보다 2.2%포인트(p) 상승했다. 주 2회 이상 참여율도 52.2%로 전년보다 2.7%p 높아졌다. 연령별 참여율은 30대 67.8%, 40대 67.1%, 50대 64.2%였다.

남성만 보면 연령별 운동 빈도 차이가 더 뚜렷하다. 주 1회 이상 참여율은 30대 68.0%, 40대 67.8%, 50대 58.3%였다. 주 2회 이상 참여율은 각각 56.4%, 53.8%, 41.0%로 낮아졌다. 30대와 50대의 격차는 15.4%p다. 여성의 주 1회 이상 참여율은 63.3%로 남성 62.6%보다 0.7%p 높았다.

운동 종목도 연령대별로 달랐다. 남성 30대가 주로 참여하는 종목은 헬스로 응답 비율이 50.0%였고, 40대도 헬스가 34.6%로 가장 많았다. 50대 남성은 등산이 36.2%로 가장 높았으며 걷기 22.1%, 골프 21.3%가 뒤를 이었다.

전체 생활체육 참여자의 주 참여 종목은 걷기 40.5%, 헬스 17.5%, 등산 17.1%, 요가·필라테스 9.3%, 수영 7.9%, 달리기 7.7%, 축구·풋살 7.4% 순이었다. 전년과 비교하면 헬스는 14.6%에서 17.5%로, 등산은 12.1%에서 17.1%로, 달리기는 4.8%에서 7.7%로 각각 상승했다. 헬스와 등산, 달리기 등 주요 종목의 참여 비중이 모두 커졌다.

생활체육 참여 동기는 건강 유지·체력 증진이 79.9%로 가장 높았다. 체중 조절·체형 관리가 48.5%, 스트레스 해소가 41.2%로 뒤를 이었다. 체중 조절·체형 관리를 꼽은 비율은 전년 44.0%보다 4.5%p 상승했다. 최근 1년간 체육활동에 전혀 참여하지 않은 사람들은 그 이유로 체육활동 가능 시간 부족(58.4%)을 가장 많이 꼽았고, 관심 부족(51.2%), 체육시설 접근성 부족(31.8%) 등이 뒤를 이었다.

체육시설은 공공체육시설 이용이 34.0%로 가장 많았고 민간체육시설 23.8%, 기타 시설 9.6%였다. 민간체육시설 이용 비율은 전년 20.1%에서 3.7%p 상승했다. 시설 이용 이유는 집이나 직장과 가까워서가 38.7%로 가장 많았으며, 무료이거나 이용료가 저렴해서라는 응답도 33.2%였다. 시설 이용에서는 접근성과 비용이 주요 고려 요인으로 꼽혔다.

질병관리청의 2025년 국민건강영양조사. 질병관리청 제공

생활체육 참여 양상과 달리 건강 지표에서는 우려할 만한 수치가 확인됐다. 질병관리청의 2025년 국민건강영양조사 결과 성인 비만 유병률은 39.5%로, 2016년 34.8%보다 4.7%p 상승했다. 같은 기간 고콜레스테롤혈증 유병률은 16.7%에서 24.5%로 높아졌다. 10년 사이 비만 유병률은 약 14%, 고콜레스테롤혈증은 약 47% 증가했다.

남성 비만 유병률은 49.1%로 여성 28.7%보다 크게 높았다. 전년 대비 남성은 0.3%p, 여성은 2.5%p 상승했다. 연령별 남성 비만율은 30대 59.0%, 40대 53.3%, 50대 54.0%였다. 30대는 전년보다 9.9%p, 50대는 5.9%p 상승했지만 40대는 8.4%p 낮아졌다. 여성은 30대 28.3%, 40대 31.6%, 50대 28.9%로 각각 3.7%p, 5.9%p, 1.0%p 올랐다.

특히 50대 남성의 만성질환 유병률이 두드러졌다. 당뇨병은 24.3%로 전년보다 7.7%p, 고혈압은 47.0%로 5.4%p 상승했다. 고콜레스테롤혈증도 45.9%로 9.4%p 올랐다. 고혈압과 고콜레스테롤혈증 유병률이 각각 절반에 육박했다.

40대 남성 역시 당뇨병 유병률이 13.8%로 큰 변화가 없었지만 고혈압은 31.5%로 3.7%p, 고콜레스테롤혈증은 32.9%로 5.4%p 상승했다. 30대 남성의 고혈압과 고콜레스테롤혈증 유병률은 각각 16.4%, 16.5%였다. 질병관리청은 40대 남성의 만성질환 유병률이 30대보다 약 2배 높다고 분석했다.

남녀 전체를 비교해도 차이가 나타났다. 남성 고혈압 유병률은 28.2%로 전년보다 1.9%p, 고콜레스테롤혈증은 26.1%로 2.7%p 상승했다. 여성은 고혈압이 17.8%로 0.1%p 올랐지만 고콜레스테롤혈증은 22.4%로 1.0%p 낮아졌다. 당뇨병 유병률은 남성 13.1%, 여성 7.6%로 전년과 비교해 큰 변화가 없었다.

유산소 신체활동 실천율도 연령별 차이를 보였다. 남성은 30대 61.7%, 40대 50.0%, 50대 43.4%였고 여성은 30대 45.6%, 40대 45.8%, 50대 44.2%였다. 전년 대비 남성은 30대가 1.2%p 하락했지만 40대와 50대는 각각 3.8%p, 1.6%p 상승했다. 여성은 30대 8.3%p, 40대 0.8%p 하락했고 50대는 1.6%p 올랐다.

생활체육 참여율과 건강 지표는 서로 다른 조사에서 산출된 수치인 만큼 운동 참여가 비만이나 만성질환의 직접적인 원인 또는 해결책이라고 단정할 수는 없다. 다만 50대 남성의 운동 빈도가 다른 연령대보다 낮고 비만과 만성질환 지표도 악화한 점은 눈여겨볼 대목이다. 생활체육 참여자를 늘리는 데 그치지 않고 연령과 생활 여건에 맞춰 꾸준히 운동할 수 있는 환경을 마련하는 과제가 남았다.

국민생활체육조사는 전국 만 10세 이상 국민 9000명을 대상으로 2025년 9월 9일부터 11월 7일까지 진행됐다. 조사 기준 기간은 2024년 9월부터 2025년 8월까지다. 국민건강영양조사에서 비만은 체질량지수(BMI) 25㎏/㎡ 이상을 기준으로 산출했다. 연도별 비교 수치는 2005년 추계인구 기준 연령표준화 수치이며, 연령별 수치는 조율이다. 2025년 건강조사 결과는 잠정치로, 상세 통계보고서는 2026년 12월 공개될 예정이다.

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