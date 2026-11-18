[천안=권준영 기자] 센터백이 최전방 공격수로 나서고, 군 복무를 시작한 측면 공격수가 다시 태극마크를 달고 그라운드를 누볐다. 멕시코와 두 차례 맞붙어 모두 득점 없이 비긴 한국 21세 이하(U-21) 축구대표팀이 포지션을 바꾼 선수들의 활약 속에 공격진 운용의 폭을 넓혔다. 기존 역할에 얽매이지 않은 선수 기용으로 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 준비하는 김은중호가 새로운 해법을 모색했다.

한국 U-21 축구대표팀 선수들이 17일 충남 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선경기를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대한축구협회(KFA) 제공

김준하가 17일 충남 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 U-21 축구대표팀 친선경기에서 상대 수비를 피해 드리블하고 있다. 대한축구협회(KFA) 제

가장 눈에 띈 선수는 왼쪽 측면 공격수로 나선 김준하(김천 상무)였다. 김준하는 17일 충남 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선경기에서 적극적인 드리블 돌파와 과감한 슈팅으로 공격의 활로를 찾았다. 측면에서 상대 수비를 흔든 뒤 안쪽으로 파고드는 움직임으로 한국 공격에 활기를 불어넣었다.

후반 12분 장면이 대표적이었다. 페널티지역 왼쪽에서 수비수를 따돌린 김준하는 오른발로 감아 차 상대 골문을 노렸다. 득점으로 이어지지는 않았지만 상대 골키퍼의 선방을 끌어낼 만큼 위협적인 슈팅이었다.

김준하에게 이번 대표팀 소집은 그라운드에 대한 갈증을 확인하는 시간이었다. K리그1 제주 SK에서 뛰던 그는 지난 8월 입대해 김천 상무 소속으로 활동하고 있다. 그는 경기 후 “훈련소에서 저를 돌아보며 사람으로 성장하는 시간을 가질 수 있었는데, 경기에 무척 뛰고 싶었다”며 “감독님께서 원하시는 축구를 하려고 노력하면서 오늘 좋은 장면도 나온 것 같다”고 말했다.

다만 공격 포인트를 올리지 못한 데에는 아쉬움을 나타냈다. 김준하는 “전방 압박을 잘해서 공을 빼앗은 경우가 많았는데, 그러고도 다시 공을 뺏기는 경우가 있었다”며 “공격수는 결국 골을 넣어야 하는데 포인트를 올리지 못해 아쉽다”고 돌아봤다. 대표팀 경쟁을 이어가기 위한 준비도 다짐했다. 그는 “대표팀에 온 만큼 나라를 위해 뛰는 게 당연하고, 자부심을 갖고 뛰려고 했다”며 “감독님께서 소속팀에서 몸을 잘 만들어야 대표팀에 올 수 있다고 강조하셔서 앞으로도 잘 준비하려고 한다”고 말했다.

박상현이 17일 충남 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 U-21 축구대표팀 친선경기에서 동료에게 손짓하며 경기 상황을 지시하고 있다. 대한축구협회(KFA) 제공

이날 최전방에 투입된 박상현(김포FC)도 193㎝의 큰 키를 앞세워 멕시코 수비진과 맞섰다. 원래 포지션은 센터백이다. 학창 시절 공격수로 뛴 경험이 많지 않지만, 최근 소속팀에서 공격수로 기용되기 시작하면서 새로운 역할을 맡았다.

대표팀 명단에도 수비수로 이름을 올렸지만 김은중 감독은 박상현의 신체 조건과 장점을 공격에서 활용했다. 박상현은 후반 3분 오른발 슈팅으로 상대 골문을 노렸고, 후반 19분에는 전방 압박으로 공을 빼앗은 뒤 골키퍼와 일대일 기회까지 만들었다. 전문 스트라이커가 아닌 선수라는 점에서 눈여겨볼 만한 장면이었다.

박상현은 결정적인 기회를 살리지 못한 데 아쉬움을 드러냈다. 그는 “일대일 찬스에서 왼발로 차려다가 스텝이 꼬여 오른발로 찬 것이 가장 아쉬웠다”며 “멕시코 선수들이 팔꿈치도 쓰는 등 강하게 나와 그런 부분을 버티는 것도 어려웠던 것 같다”고 말했다.

김 감독은 박상현의 포지션 변화에 긍정적인 평가를 내렸다. 전문 스트라이커는 아니지만 선수의 장점을 보고 발탁했고, 이날 경기에서도 기대했던 모습을 확인했다는 설명이다. 그는 포지션 변화를 이어가는 것도 나쁘지 않다며 대표팀에서 중요한 자원이 될 수 있다는 기대를 나타냈다.

박상현 역시 공격수라는 새로운 역할에 흥미를 보였다. 그는 “원래 센터백이라 당연히 그에 대한 욕심이 있지만, 생각보다 공격수도 재미있는 것 같아서 욕심이 생긴다”며 “어디든 불러주시면 뛰고 싶다”고 말했다. 이어 “선수로서 최종적인 목표는 A대표팀에 가는 것”이라며 “김민재 선수 같은 수비수, 오현규 선수 같은 공격수 모두 되고 싶다”고 포부를 밝혔다.

김은중 한국 U-21 축구대표팀 감독이 17일 충남 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선경기를 마친 뒤 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 대한축구협회(KFA) 제공

두 선수의 활약은 김은중호가 추구하는 전술적 방향과도 맞닿아 있다. 김 감독은 멕시코전을 마친 뒤 전방 압박과 빠른 공수 전환에서 긍정적인 장면을 확인했다고 평가했다. 그는 경기 후 취재진과 만나 “끝날 때까지 전방에서 하이 블록과 하이 프레싱을 시도했다. 선수들이 많이 힘들어했지만 끝까지 잘 실행해줬다”며 “공수 전환에서도 속도를 강조했는데 잘 나왔던 것 같다”고 설명했다.

반면 공격의 마무리와 경기 운영은 보완해야 할 과제로 짚었다. 좋은 기회를 만들고도 득점하지 못한 데다 잦은 실책으로 상대에게 공격권을 내주는 상황이 반복됐다는 것이다. 소속팀에서 충분히 출전하지 못한 선수들의 경기 감각과 운영 능력도 끌어올려야 한다고 강조했다.

전술을 경기 내내 실행할 체력도 필요하다. 김 감독은 “체력이 뒷받침되지 않으면 우리가 하고자 하는 축구를 할 수 없다”며 “강인한 체력을 바탕으로 에너지 넘치는 팀을 만들고 싶다”고 밝혔다.

한국 U-21 축구대표팀 선수들이 17일 충남 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선경기를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대한축구협회(KFA) 제공

상대 사령탑은 한국의 경기력을 높게 평가했다. 멕시코의 페나 에두아르도 감독은 두 차례 맞대결에서 모두 무승부를 거뒀지만 한국과의 경기에 만족감을 나타냈다. 그는 “수비 조직력이 우수한 한국과의 두 경기에서 모두 무승부를 기록했지만 좋은 경기를 펼쳐 만족스럽다”며 “한국은 공격적으로 볼을 주고받으며 연계 플레이를 할 수 있는 기술적인 능력을 보유한 선수가 많았다. 좋은 팀이라는 것을 알고 있었는데 확실히 느끼고 간다”고 말했다.

멕시코 선수들의 거친 플레이에 대해서는 강한 상대와 맞붙기 위한 적응 과정이라는 취지로 설명했다. 에두아르도 감독은 한국처럼 강한 팀과 앞으로 만날 다른 강팀을 상대하려면 과감하고 적극적인 경기 운영, 빠른 템포에 익숙해져야 한다고 설명했다.

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