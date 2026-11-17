도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 희토류 분야에서 10개월 안에 중국을 따라잡겠다고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 11월 17일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 동남아시아연합(ASEAN·아세안) 정상회의에서 연설하고 있다. 연합

아시아 순방 중인 트럼프 대통령은 이날 필리핀 마닐라에서 쿼드 정상회의를 앞두고 취재진과 만나 ‘시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 희토류와 관련해 어떤 메시지를 낼 것이냐’는 질문을 받고 “우리는 이전에 없던 수준으로 희토류를 생산하고 있다”며 “10개월 안에 그들을 따라잡을 것”이라고 말했다.

이어 “우리가 필요로 하는 모든 것이 10개월 안에 이뤄질 것”이라며 “우리는 희토류를 엄청난 양으로 생산하고 있고 중국도 마찬가지”라고 강조했다. 희토류는 전자기기 등 첨단제품 생산에 쓰이는 핵심 소재다. 국제에너지기구(IEA) 집계에서 중국은 세계 희토류 채굴량의 61%, 정제·가공 물량의 92%를 차지했다. 중국은 미국과의 관세 갈등 등에서 희토류 수출 통제를 협상 수단으로 활용해 왔다. 미국은 중국 의존도를 낮추기 위해 자체 생산을 늘리고 공급망을 다변화하는 한편 다른 국가들과의 협력을 강화해왔다.

트럼프 대통령은 19일 예정된 미중 정상회담에서 대만 문제를 제기할 것이냐는 물음에는 “그(시 주석)가 분명히 제기할 것”이라며 “내가 제기할 필요는 없을 것”이라고 답했다.

트럼프 대통령은 시 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 이란 전쟁을 끝내는 데 역할을 해달라고 요청하겠다고 했다. 그는 이란전 종식을 위해 두 정상을 압박할 것이냐는 질문에 “전쟁을 끝내기 위해 관여하도록 할 것”이라며 “이 문제가 해결되는 데 매우 가까워졌다고 생각한다”고 했다.

트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 재회 가능성에 대해 “어떻게 될지 보자”고 답했다.

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