연말·연초 이사철을 앞두고 전월세 계약을 준비하는 청년들을 위한 전세 사기 예방 설명회가 열린다. 서울시는 다음 달 1일 용산구 서울광역청년센터에서 ‘청년 전세 사기 피해 예방 현장 설명회’를 개최한다고 17일 밝혔다.



시에 따르면 올해 마지막으로 열리는 이번 현장 설명회에서는 계약 전 위험 요인을 확인하는 방법부터 피해 발생 시 대응 요령까지 안내한다. 청년들이 계약 과정에서 궁금한 점을 전문가에게 직접 물어볼 수도 있다.



설명회는 전세 사기 예방 특강, 전문가 일대일 상담, 서울시 주거 지원 정책 안내 등 세 가지 프로그램으로 구성된다. 특강에서는 계약 전 확인할 사안과 계약서 작성 시 주의점, 보증금을 지키는 방법 등을 실제 사례를 들어 소개한다.



전월세종합지원센터 소속 변호사와 피해 상담 공무원은 참석자들의 개별 사정에 맞춰 법률·행정 상담을 제공한다. 전월세 계약 관련 고민뿐 아니라 피해 대응에 관한 상담도 받을 수 있다.



시의 전세사기위험분석보고서와 전월세종합지원센터 등 전세 사기 예방·지원 정책도 소개한다. 청년들이 이용할 수 있는 주거 지원 정책도 안내할 예정이다.



설명회와 전문가 일대일 상담 신청은 18일부터 20일까지 받는다. 신청 방법과 접수 링크는 서울주거포털과 홍보포스터에서 확인할 수 있다.



시는 올해 전세 사기 예방 교육을 강화하기 위해 현장 설명회 개최 횟수를 기존 3회에서 10회로 늘렸다. 지난달 말까지 500여명이 참여해 평균 만족도가 5점 만점에 4.5점 이상을 기록했다고 시는 설명했다.



명노준 시 주택실장은 “전세 사기 피해를 예방하려면 계약 전에 꼼꼼히 확인하고, 피해가 우려되는 상황은 전문가에게 신속히 도움을 받는 것이 중요하다”며 “청년들이 올해 마지막으로 진행되는 이번 현장 설명회에 적극 참여해 전월세 계약에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 강조했다.

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