서울 은평구가 내년 출범을 목표로 ‘은평평생돌봄복지재단’ 설립 준비 작업에 속도를 낼 수 있게 됐다. 구는 재단을 만들어 구민 복지 서비스를 전문적·체계적으로 지원하고 복지 사각지대를 해소해 나간다는 구상이다.



17일 은평구에 따르면 지난 12일 구의회 본회의에서 구 평생돌봄복지재단 설립·운영에 관한 조례안이 수정 의결됐다. 조례안이 2020년 구의회에 처음 제출된 지 6년 만이다. 이에 따라 재단 설립 근거가 마련됐다.



구는 조례가 공포되면 임원 선임, 예산 확보, 법인 설립 허가와 등기 등을 순차적으로 진행해 내년 10월 재단을 출범시킬 계획이다. 올해 7월 서울연구원 서울공공투자관리센터의 설립 타당성 검토를 거쳐 지난달 시 출자·출연기관 운영심의위원회에서 설립 동의를 받았다.



구는 재단을 통해 지역의 복지 수요를 파악해 현장 중심의 특화 사업을 발굴·추진하고 맞춤형 복지 서비스를 확대할 계획이다. 구는 재단의 주요 사업으로 위기 가구에 생계비, 의료비 등을 지원하는 ‘은평형 긴급 복지’, 자립 준비 청년의 홀로서기를 돕는 ‘꿈 날개 성장 지원금’, 1인 가구의 고립을 줄이고 세대 간 교류를 넓히는 ‘세대 통합형 케어 안심 주택’ 등을 제시했다. 아울러 구와 복지시설, 민간 기관 간 서비스 중복도 줄여 나갈 방침이다.



김미경 은평구청장은 “재단을 통해 지역의 복지 자원을 촘촘히 연결하고 구민들이 일상에서 체감할 수 있는 돌봄 서비스를 확대해 가겠다”고 말했다.

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