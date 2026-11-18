LIG 디펜스앤에어로스페이스(D&A)가 입찰참가자격 제한처분에 대한 법원의 집행정지 결정으로 한숨을 돌리게 됐다.



LIG D&A는 17일 공시를 통해 법원이 입찰참가자격 제한처분 취소소송의 판결 선고일부터 30일이 되는 날까지 처분의 집행을 정지하기로 결정했다고 밝혔다.

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A) 경기도 판교하우스. LIG D&A 제공

앞서 방위사업청은 LIG D&A의 뇌물 제공 및 원가부정 의혹과 관련해 계약심의위원회를 열고 국가계약법에 따른 최고 수준인 24개월의 입찰참가자격 제한처분을 내렸다. 당시 제재는 검찰이 지난 8월 발표한 방산사업 관련 비리 수사 결과에 따른 후속 조치다. LIG D&A는 약 1조7000억원 규모의 한국형 전자전기 사업 핵심기술 개발사업을 수주하는 과정에서 방사청 직원에게 3억원의 뇌물을 제공한 혐의를 받았다.



LIG D&A는 사실관계를 규명하기 위한 법적 절차가 진행 중인 상황에서 기소 사실을 근거로 입찰참가자격 제한처분이 내려진 데 대해 유감을 표하며 입찰가격제한 처분 취소소송과 집행정지를 신청했다.



LIG D&A는 이날 법원의 결정에 대해 “당사 입장이 인용돼 다행스럽게 생각한다”며 “향후에도 법적 절차를 통해 당사 입장을 성실하게 소명할 것”이라고 밝혔다.

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