3대 특검(내란·김건희·채해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합 특별검사팀(특검 권창영)이 윤석열정부 관저 예산 전용 의혹 관련 김완섭 전 환경부 장관을 피의자 신분으로 조사하고도 정작 입건조차 하지 않은 것으로 드러났다.



17일 법조계에 따르면 종합특검팀은 2022년 윤석열정부가 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 행정안전부 예산 28억원 상당을 불법적으로 전용했다는 의혹을 수사했다. 예산 편성과 집행을 관리·감독하는 기획재정부(현 기획예산처)가 예산 전용에 가담하거나 묵인했을 수 있다고 의심했다.

김완섭 전 환경부 장관. 뉴시스

이를 위해 특검팀은 올 6월 기획예산처와 당시 예산실 관계자들을 압수수색했다. 관저 이전 당시 기재부 예산실장으로 국가예산 업무를 총괄했던 김 전 장관도 압수수색 대상에 포함됐다. 압수수색 영장엔 김 전 장관이 참고인으로 기재됐다. 특검은 같은 달 26일 김 전 장관을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.



특검팀은 애초 김 전 장관 측에 출석 일자를 통지하며 ‘피의자성 참고인’으로 알렸는데, 당일 조사실에선 담당 검사가 피의자 신문조서를 작성했다고 한다. 당시 김 전 장관은 공식 수사의 출발점인 입건조차 이뤄지지 않은 상태였다. 김 전 장관 변호인이 항의하자 해당 검사는 “피의자 전환은 시간문제”라고 응수한 것으로 알려졌다.



하지만 특검팀은 두 달 뒤인 8월20일 김 전 장관을 재판에 넘기지 않기로 하고 김 전 장관 측에 기소유예(혐의가 인정되지만 재판에 넘기지 않는 처분)를 통보했다. 김 전 장관 측은 이마저도 받아들일 수 없다며 처분의 정당성을 따지기 위해 헌법소원을 준비했고, 이를 위해 특검팀에 불기소 처분장을 요청했다.



그러나 특검팀은 김 전 장관이 피의자로 입건된 적이 없어 불기소 처분장도 없다고 회신한 것으로 전해졌다.



피의자 조사 전은 물론이고 이후에도 두 달간 입건하지 않고 사실상 사건을 종결하고도 당사자에게 이를 알리지 않은 것이다. 개정 형사소송법 시행 전 검찰사건사무규칙에 따르면 피혐의자가 수사기관에서 출석 조사를 받거나 피의자 신문 조서를 작성할 경우 수사를 개시한 것으로 보고 해당 사건을 즉시 입건해야 한다. 검찰이 피의자 전환을 압박 수단으로 쓰던 과거 관행을 없애고자 마련된 조항이다. 특검팀은 형식적인 입건 절차를 밟지 않았을 뿐 실질적인 피의자로 보고 수사를 했다며 절차상 문제가 없다는 입장이다.



특검은 이날 12·3 비상계엄 당시 국방부 장·차관에게 아무런 법적 조언을 하지 않는 등 의무를 다하지 않았다는 혐의(직무유기)를 받는 홍창식 전 국방부 법무관리관의 결심공판에서 징역 1년을 구형했다.

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