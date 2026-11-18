대한체육회가 2년여 만에 태릉 국제스케이트장 대체 시설 부지 재공모를 추진하자 지방자치단체들의 유치 경쟁이 달아오르고 있다. 유치 성공 시 장기적으로 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있기 때문에 지자체들은 자체 ‘투자 카드’를 내밀면서 사활을 건 모습이다.



17일 대한체육회에 따르면 대한체육회는 이달 초 2년 전 공모에 참여한 7개 지자체에 기존 공모를 종료하고 재공모를 추진한다는 공문을 전달했다. 2023년 12월 첫 공모에는 경기 양주·동두천·김포, 강원 춘천·원주·철원, 당시 인천 서구가 신청했지만 후보지 현장 실사를 앞두고 절차가 멈춰선 상태였다.



대한체육회에서 재공모를 위한 절차에 들어가자 지자체들은 발빠르게 움직이고 있다. 경기 북부에서는 동두천시가 지난 13일 재도전을 공식화했다. 시는 기존에 제안했던 8만9007㎡ 규모의 부지를 내세우면서 부지 확보의 안정성을 부각시키는 동시에 접근성, 경제성, 개발 적합성 등을 종합적으로 검토해 최적의 유치 전략을 마련한다는 계획이다.



경기 양주시는 2024년 첫 공모에서 광사동 나리농원 일대 약 11만㎡를 태릉 국제스케이트장 대체 시설 후보지로 제안했다. 양주시 관계자는 “대한체육회의 구체적인 공모 일정이 확정되면 유치 신청을 적극적으로 검토하고 있다”고 밝혔다. 김포시도 마찬가지인 상황이다.



경쟁 열기가 뜨거운 곳은 강원도다. 강원 춘천시는 송암동 137번지 일원 6만㎡를 신청 부지로 내세워 재도전에 나섰다. 후보지의 93%가 시유지인 데다 체육공원으로 지정돼 개발률 100%가 가능하다는 점, 기존 스포츠 기반시설까지 활용할 수 있어 부지 확보와 사업 추진 측면에서 경쟁력이 있다는 판단이다.

철원군도 첫 공모 당시 오지리 일대 8만7245㎡를 후보지로 제안했다. 김동일 철원군수는 “국제스케이트장 유치를 향한 군민들의 열망이 크고 선정을 위한 각종 행정력이 투입됐던 만큼 재공모에도 적극 임할 것”이라고 말했다.



원주시도 판부면 서곡리 옛 군부대 터를 다시 내세우며 1000억원 규모의 투자 카드도 꺼냈다. 구자열 원주시장은 지난 12일 국제스케이트장 유치에 성공하면 주변 도로 확장과 공원 조성 등 기반시설에 약 1000억원을 투입할 의향이 있다고 밝혔다.



이같이 2년 전과 마찬가지로 강원도 내 3개 지역의 유치 경쟁이 치열해지자 ‘단일화론’이 나왔다. 구자열 원주시장은 “춘천과 원주, 철원이 각자 유치 경쟁을 위해 뛰게 되면 예산과 행정력이 분산된다”며 강원도에 단일 후보지 선정을 요청했다.



대한체육회도 국제스케이트장 재공모를 위한 내부 절차를 진행 중이다.



국제스케이트장 대체 시설 규모는 연면적 3만8000㎡ 이상이다. 국제규격 400m 스피드스케이트장과 실내 빙상장, 국가대표 훈련을 위한 숙소·식당·체력 단련실 등을 갖추는 구상이다. 2023년 공모 당시 2000억원의 국비가 필요할 것으로 추산됐다.



대한체육회 관계자는 “이르면 올 연말쯤 대체 부지 선정을 위한 공모를 띄울 것”이라며 “부지선정위원회 심사를 거쳐 내년 상반기 중에는 최종적으로 국제스케이트장 유치 지역을 결정할 계획”이라고 밝혔다.

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