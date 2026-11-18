극초음속 비행체에 쓰이는 추진 기관과 재사용 우주 발사체용 메탄엔진을 시험할 시설이 충남 서산에 들어섰다. 현대로템이 1998년 구축한 항공우주추진시험장에 두 번째 시험동을 마련하면서 국내 차세대 엔진의 연구·개발(R&D)과 성능 검증 기반이 넓어졌다.



현대로템은 17일 서산시 성연면 항공우주추진시험장에서 제2시험동 준공식을 열었다. 행사에는 이용배 현대로템 대표이사와 박수현 충남지사, 이완섭 서산시장, 방위사업청·한국항공우주연구원·국방과학연구소 관계자 등 50여명이 참석했다.



새 시험동은 엔진 연소시험 설비와 구성품 성능평가 시험실, 안전관리 설비를 갖췄다. 현대로템은 이곳에서 음속의 5배 이상으로 비행하는 비행체에 쓰이는 극초음속 추진기관과 재사용 발사체용 메탄엔진, 우주발사체 상단 엔진 등을 연구하고 성능을 검증할 계획이다. 준공식에서는 10t급 메탄연소기 시험을 시연했다.



충남도는 이번 증축으로 차세대 추진기관을 국내에서 시험하고 검증할 역량이 커져 관련 기술 자립에 도움이 될 것으로 보고 있다. 박 지사는 “지난 반세기 철길을 열고 국방을 지켜 온 현대로템이 앞으로의 반세기에는 하늘과 우주에 길을 열어 주길 바란다”며 “충남은 현대로템의 도전에 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.



도는 천수만 일대 항공우주·방산 시설을 연계하고 관련 기업과 연구기관 유치, 전문 인력 양성을 추진하고 있다. 서산에는 321억원을 들여 도심항공교통(UAM) 핵심 부품 시험평가센터도 조성 중이다. 준공 목표는 내년 3월이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지