경찰이 연인 관계였던 여성을 둔기로 살해한 60대 남성의 구속영장을 신청했다.



인천 계양경찰서는 17일 살인 혐의로 A씨의 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

폴리스라인. 연합뉴스

A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 19일 오후 인천지법에서 열릴 예정이다.



A씨는 지난 15일 오후에서 16일 오전 사이 인천시 계양구 다세대주택에서 60대 여성 B씨에게 둔기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.



B씨와 연락이 닿지 않는다는 지인의 신고로 현장에 출동한 경찰은 잠겨 있던 문을 강제 개방해 집안 내에 숨져있는 피해자를 발견했다.



수사에 나선 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A씨의 행방을 추적해 경인아라뱃길 인근 길거리에서 체포했다.



경찰은 두 사람이 과거 연인 관계였다는 주변인 진술을 확인하고 범행 동기 입증에 주력하고 있다.



특히 B씨가 과거 A씨로부터 폭행을 당했다는 내용의 신고를 확인하고 이번 사건과의 연관성을 들여다보고 있다.



B씨는 A씨를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 혐의로 고소한 전력도 있는 것으로 파악됐다.



A씨는 경찰 조사에서 대체로 혐의를 부인하면서 일부 추궁에는 진술을 거부하고 있다.



경찰은 프로파일러를 투입해 면담을 진행하는 한편 휴대전화 포렌식 등으로 구체적인 범행 경위를 확인하고 있다.



경찰 관계자는 "A씨의 범행 동기와 경위 등을 계속 조사하고 있다"고 말했다.

<연합>

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