올해 6월 사상 첫 9000피 시대를 열고 종가 기준 최고치(9114.55)까지 찍었던 코스피 지수가 17일 4968.48을 기록하면서 약 5개월 만에 45.5% 급락했다. 지난 6월19일의 장중 최고치 9385.59와 비교하면 무려 47%나 빠졌다.

코스피가 사상 첫 9000을 돌파하며 한국 자본시장 역사를 새로 쓴 지난 6월18일, 서울 중구 하나은행 본점 하나인피니티서울에서 직원들이 코스피 9000 돌파 기념 타종 세리머니를 하고 있다. 뉴시스

한때 ‘1만피(코스피 1만)’를 노리며 주식 투자자들의 가슴을 설레게 했던 코스피 지수가 5000선이 무너졌다. 지난 2월2일(4949.67) 이후 약 9개월 만의 최저치다. 시가총액도 1월21일(4061조9174억원) 이후 최저치인 4076조8389억원으로 집계됐다. 최고점 당시의 7449조5928억원과 비교하면 45.3% 쪼그라들었다.

18일 증권가에 따르면 올해 7월 인공지능(AI) 투자 수익성 우려와 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 청산이 맞물리면서 22.19% 급락했던 코스피는 8월과 9월 각각 3.4%, 0.26% 반등했다.

하지만 10월 들어 시장금리가 상승하고 AI 밸류체인 투자 우려가 재부각되면서 16.19% 하락한 데 이어, AI 관련 불확실성이 쉽사리 걷히지 않는 가운데 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 퇴진이라는 악재까지 겹쳐 이달에는 13.3% 내렸다. 코스피의 두 달 연속 두 자릿수 하락세는 이례적인 일이다.

앞서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기였던 2020년 1월부터 3월까지 연속 하락했지만, 당시 누적 하락률은 20.2%로 최근 두 달간의 누적 하락률(27.3%)보다 낮았다.

이같은 하락세에는 AI 산업의 성장성과 투자 지속 가능성에 대한 의구심이 자리 잡았다는 분석이 나온다. 특히 AI 반도체 시장을 이끌어온 엔비디아의 수장 교체라는 돌발 변수까지 더해지면서 투자심리가 급격히 위축되는 모습이다. 엔비디아 이사회는 황 전 CEO 복귀설에 선을 긋는 것으로 알려졌다.

전장보다 3.30% 하락하며 19만300원에 장을 마친 삼성전자와 1.96% 내린 109만8000원에 마감한 SK하이닉스의 시가총액도 축소됐다. SK하이닉스가 110만원 아래로 마감한 것은 지난 4월13일(104만원) 이후 약 7개월 만이다.

코스피 지수 종가가 9개월 만에 5000선이 붕괴된 17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 뉴스1

대형 반도체주를 중심으로 주가가 급락하자 관련 종목 이야기를 나누는 토론방 등에서는 투자자들의 한숨 섞인 반응이 이어졌다. SK하이닉스에 투자한 한 투자자는 “한때 300만원을 향해 가던 종목이 왜 이렇게 됐느냐”며 “입맛이 없어졌다”고 토로했다. 삼성전자의 한 투자자는 자신의 평단가가 20만원 이상이라며 전망을 어둡게 내다보기도 했다.

코스피가 올 상반기 초고속 상승세를 보인 만큼 차익실현 압박으로 하락세가 거세진 영향도 있다. 다만, 코로나19 팬데믹이나 글로벌 금융위기와 같은 전면적인 경제 충격이 발생한 상황이 아닌데도 급락세가 나타났다는 점에서 눈에 띈다.

특히 외국인 매도세가 거세다. 유가증권시장에서 외국인은 월간 기준 지난 5월부터 이달까지 7개월 연속 순매도를 나타내고 있다. 이 기간 누적 순매도 금액은 166조원에 달한다.

증권가는 오는 18일 새벽 예정된 엔비디아의 실적 발표와 컨퍼런스콜, 19일로 예정된 앤트로픽 상장 후 주가 흐름이 분위기 반전을 모색할 기회가 될 것으로 보고 있다. AI 산업의 성장성이 여전히 유효한지, 막대한 투자에 걸맞은 수익성을 입증할 수 있을지가 증시 가늠의 주요 변수가 될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지