아시아·태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 개막을 앞두고 중국과 캐나다가 관세 완화 ‘맞교환’에 합의했다. 중국은 캐나다산 돼지고기·수산물 등에 대한 관세를 낮추고, 캐나다는 중국산 철강·알루미늄 제품에 대한 관세 감면 조치를 연장하기로 했다.

시진핑 중국 국가주석이 지난 1월 16일 중국 베이징의 인민대회당에서 마크 카니 캐나다 총리를 만나 악수하고 있다. 신화연합뉴스

17일 로이터통신에 따르면 마크 카니 캐나다 총리실은 이날 중국이 냉동 돼지고기와 어류·해산물 등 약 4억 캐나다달러(약 3740억원) 규모의 캐나다산 수출품에 추가 관세 감면을 제공하기로 했다고 밝혔다.

캐나다는 2026년 말 만료될 예정이던 일부 중국산 철강·알루미늄 제품에 대한 기존 관세 감면 조치를 2년 연장하기로 했다.

이번 합의는 중국 광둥성 선전에서 열리는 에이펙 정상회의를 계기로 카니 총리와 시진핑 중국 국가주석이 이날 회담한 가운데 이뤄졌다. 시 주석은 카니 총리와 만난 자리에서 “진정한 다자주의를 함께 실천하고, 유엔(UN)의 권위와 다자무역체제를 수호하며, 더욱 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 체계 구축을 추진해야 한다”고 말했다.

카니 총리는 중국·캐나다 관계에 “더 큰 예측 가능성과 안정성이 생기고 있다”고 평가하며 중국과 무역과 투자, 신에너지, 농산물, 인공지능(AI), 관광 등 분야의 협력을 긴밀히 하기를 희망한다고 밝혔다.

카니 총리는 또 캐나다의 대중 수출을 2030년까지 50% 늘리겠다는 목표가 예정보다 빠르게 진행되고 있다고 밝혔다. 카니 총리는 미국에 대한 경제 의존도를 낮추고 수출 시장을 다변화하는 전략을 추진해왔다.

양국은 금융 분야 협력도 확대하기로 했다. 중국 재정부는 이날 중국과 캐나다가 양국 중앙은행의 통화스와프 협정 이행 조치를 환영한다고 밝혔다. 또 자격을 갖춘 캐나다 기관이 중국 내에서 위안화 표시 채권인 판다본드를 발행하는 것도 환영한다고 했다.

중국 자동차 업체들의 캐나다 시장 진출도 이어지고 있다. 로이터통신은 BYD, 지리, 체리 등이 캐나다 시장 진출 절차를 밟고 있다고 전했다. 캐나다는 연간 4만9000대의 자동차를 6.1% 관세율로 수입할 수 있도록 승인했으며, 해당 쿼터는 5년에 걸쳐 7만대까지 늘어날 예정이다.

중국은 앞서 카니 총리의 지난 1월 방중 이후 캐나다산 카놀라 종자에 대한 관세를 낮췄다. 최근에는 캐나다산 카놀라박, 바닷가재, 게, 완두콩에 대한 관세 감면 조치도 2년 더 연장했다.

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