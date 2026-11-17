국방부가 스마트 안경과 같이 촬영, 녹음, 통신 기능을 갖춘 웨어러블 기기의 부대 반입을 막기 위해 보안검색 기준을 강화하고 나섰다. 두운 안경테 등 스마트 안경으로 의심되는 물품을 소지한 경우 엑스레이(X-ray) 검색대를 통과해야 한다.

17일 군에 따르면 국방부는 지난달 23일 전군에 ‘스마트 웨어러블 기기 보안검색 강화 지침’을 내렸다. 새 지침은 이달 1일부터 시행되고 있다. 스마트 안경이나 스마트 워치 등 웨어러블 기기를 포함해 촬영, 녹음, 통신 기능이 있는 미허가 전자기기의 부대 내 반입을 차단하도록 보안 검색을 강화하는 것이 주된 내용이다.

최근 국가자격시험 등에서 논란이 된 초소형 카메라 장착 스마트 안경. 연합뉴스

지침에 따라 두꺼운 안경테나 안경 외관에 카메라 렌즈, 발광다이오드(LED), 충전 접점 단자나 버튼이 있다고 의심되는 안경은 엑스레이 검사를 받아야한다. 엑스레이 검색대가 없는 부대에서는 검색요원이 맨눈으로 이를 확인하거나 필요시 직접 마져서 검사할 수 있게 임무와 권한도 부여됐다.

검색요원은 의심 사례를 발각한 경우 안경을 직접 제출받아 테 안쪽의 스마트 안경 규제 및 인증 표시, 제조사와 모델, 충전 규격 등 표시 여부를 확인해야 한다. 또 안경 외부에 충전 접전이나 조작버튼, 스피커 유무도 확인하도록 했다.

이번 조치는 지난달 국정감사에서 스마트 안경을 통해 군사기밀이 유출될 수 있다는 지적에 나온 데 따른 것이다. 당시 국방부 청사에서 열린 국정감사장에서 국회 국방위원회 소속 개혁신당 천하람 의원은 직접 스마트 안경을 쓰고, 국방부 영내를 촬영한 영상을 보여주면서 규정 미비에 따른 보안 유출 우려를 지적했다.

국방부는 비인가 기기 반입 시 징계 처분 기준도 강화할 계획이며 이를 위한 훈련 개정도 조만간 진행한다는 입장이다. 강화된 보안검색 지침 시행 이후 스마트 안경을 무단 반입하려다 적발된 사례는 아직 없는 것으로 알려졌다.

국방부 관계자는 “부대별 상시 출입자는 물론 방문자까지 관련 물품 검색을 강화하도록 전 군에 지시했고, 향후 비인가 기기 반입시 고의성 여부 등을 가려 징계 기준을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.

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