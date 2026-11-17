경기 여주시의 고속도로 건설 현장에서 20대 근로자가 콘크리트 포장 장비에 끼여 병원으로 옮겨졌으나 나흘 만에 숨졌다.



17일 여주경찰서에 따르면 이달 12일 오전 9시 30분께 여주시 산북면 양평~이천 고속도로 건설공사 제4공구에서 하청업체 소속 20대 A씨가 작업 중 장비에 끼이는 사고를 당했다.

여주경찰서 전경. 여주경찰서

A씨는 당시 콘크리트를 연속적으로 타설하고 포장하는 장비인 '콘크리트 피니셔'를 가동하기 위해 부품을 분리하던 중 장비 사이에 몸이 낀 것으로 파악됐다.



사고 직후 의식이 없는 상태로 병원에 이송된 A씨는 치료받다가 나흘 만인 16일 숨졌다.



경찰은 현장 관계자 등을 상대로 사고 경위를 조사하는 한편 부검을 통해 정확한 사망 원인을 확인할 예정이다.



또 부검을 마치는 대로 사건을 경기남부경찰청 중대재해수사팀으로 넘겨 안전조치 이행 여부와 현장 책임자 등의 업무상과실치사 혐의 등을 수사할 방침이다.



시공사인 태영건설은 이날 사고 발생 사실을 공시했으며, 경기지방고용노동청 성남지청은 사고 현장에 부분 작업중지 명령을 내렸다.

<연합>

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