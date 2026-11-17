한연선 증산도 종도사는 방 한편에 사진 한 장을 간직하고 있다. 아홉 살 때 증산도의 경전인 『도전(道典)』 구절 암송 대회에서 상을 받던 사진이다. 상을 건넨 사람은 훗날 그의 남편이 된 안경전이었다. 한 종도사는 지난 8월 영결식에서 자신과 눈을 맞추며 환하게 웃던 안경전의 모습을 떠올렸다. 두 사람은 2020년 부부의 연을 맺었다.

교단이 공개한 최근 사진 속 한연선 종도사는 가운데 가르마를 타 머리를 단정히 넘겼다. 은은한 무늬가 들어간 흰 한복 차림으로 차분하게 정면을 바라보고 있다. 아홉 살 때 경전 구절을 외워 상을 받았던 그는 이제 그 가르침을 전하는 교단의 최고 지도자가 됐다. 17일은 그가 안경전의 후계자로 추대된 지 100일이 되는 날이다.

1996년 전북 익산에서 태어난 한 종도사는 네 살 때 어머니를 따라 증산도에 입도했다. 신도들이 모여 신앙생활과 수행을 하는 도장에 다니기 시작한 것도 그때였다. 일곱 살부터는 안경전의 도훈을 받아 적었다고 한다. 아홉 살 때 암송 대회에 나간 일화도 그 연장선에 있다. 한 종도사가 영결식에서 돌아본 신앙의 첫머리에는 어머니와 함께 다니던 도장, 그곳에서 듣고 적고 외웠던 말씀이 있었다.

두 사람이 부부가 된 2020년, 당시 세는나이로 안경전은 67세, 한연선은 25세였다. 출생연도는 42년 차이가 난다. 두 사람이 성인이 된 뒤 어떤 계기로 가까워졌는지는 공개 자료에 자세히 나와 있지 않다. 혼인 뒤 한연선은 교단에서 ‘사모(師母)’로 불렸다. 증산도는 그가 안경전과 함께 교단 운영에 참여해 왔다고 소개했다. 당시 맡았던 직책이나 개별 사업에서 어떤 역할을 했는지는 공개 자료에서 확인하기 어렵다.

두 사람이 함께한 신앙생활의 한 장면은 한 종도사의 조사(弔詞)에 남아 있다. 그는 안경전과 함께 맑은 물을 올리고 기도하던 때를 회고했다. 증산도에서 ‘청수를 모신다’고 하는 의례다. 청수를 올릴 때면 안경전의 얼굴에는 미소가 떠나지 않았고, 기도의 끝에는 늘 신도들이 있었다고 했다. 안경전이 아침마다 수행을 지도하고 그날 참석한 신도들의 명단을 일일이 확인하는 모습도 가까이서 지켜봤다.

증산도는 강증산(본명 강일순)의 가르침에 뿌리를 둔 한국의 신종교다. 강증산을 ‘상제’, 고판례를 ‘태모’로 받들며, 쌓인 원한을 풀고 서로를 살리는 ‘해원상생’과 새로운 세상이 열린다는 ‘후천개벽’을 핵심 교리로 삼는다. 증산도에서 후천은 서로 대립하는 상극의 시대를 지나 상생의 질서가 펼쳐지는 때를 가리킨다. 교단은 이 전환을 여름에서 가을로 넘어가는 데 빗댄다.

안경전은 부친 안운산과 함께 1975년 대전에서 오늘날의 증산도 교단을 세웠다. 1992년 강증산과 고판례에 관한 증언 등을 모아 『도전』 초판을 펴냈고, 상생문화연구소와 STB 상생방송을 통해 교단의 가르침과 역사문화에 관한 견해를 알렸다. 2012년 부친이 별세한 뒤 제2대 종도사로 추대된 안경전은 말년까지 수행 지도와 상생월드센터 건립에 힘을 쏟았다. 한 종도사는 경전의 가르침을 전하는 일부터 방송과 연구, 건립 사업에 이르기까지 선대가 벌여 온 여러 과제를 이어받았다.

안경전은 지난 8월 8일 향년 73세로 별세했다. 증산도는 공식 부고에서 사인을 밝히지 않았다. 한 종도사는 영결식 조사에서 고인이 상생월드센터 건립과 인재 양성, 수행법 전수에 매달리느라 편히 누워 잠들 겨를도 없었으며, 격무가 이어지면서 기력이 쇠해 가는 모습이 안타까웠다고 회고했다. 그가 전한 것은 가장 가까이에서 지켜본 고인의 말년이었다. 교단 기관지에 실린 영결식 기록에 따르면, 안경전은 별세 이틀 전인 8월 6일 교단 의례에서 직접 아리랑을 불렀다.

정성수 종교전문기자

증산도의 최고 의결기구인 추경원은 안경전이 별세한 이튿날인 8월 9일 긴급총회를 열어 한연선을 후계자로 추대했다. 8월 14일 영결식에서 그는 『도전』의 가르침을 전하고 선대가 남긴 수행법과 교단 사업을 이어가겠다고 밝혔다. 10월 25일 대전 증산도 교육문화회관에서는 취임을 알리는 입극(立極) 대천제가 열렸다. 안운산과 안경전에 이은 제3대 종도사이자 현 증산도 교단의 첫 여성 최고 지도자가 공식 취임한 날이다. 후계자 추대로부터 100일, 취임 의례로부터는 23일이 지났다.

증산도는 새 지도부가 상생월드센터 건립을 이어가고, 공정성과 투명성을 교단 운영의 핵심 가치로 삼겠다고 밝혔다. 증산도의 가르침을 국내외에 널리 알리는 일도 과제로 꼽았다. 건립 사업을 어떤 일정으로 추진할지, 주요 결정의 과정과 결과를 신도들과 어떻게 나눌지에 따라 취임 때 내건 방침은 구체적인 모습을 갖게 될 것이다. 취임 이후의 사업 진척이나 지역 도장과 신도들의 반응을 구체적으로 전한 공개 소식은 아직 드물다.

영결식에서 한 종도사는 안경전이 신도 한 사람 한 사람의 이름을 기억하고 건강을 살폈다고 회고했다. 아홉 살 때 자신과 눈을 맞추며 상을 건네던 안경전의 다정함을 그는 훗날 신도들을 대하는 모습에서 다시 보았다. 이제 그가 마주할 사람들은 저마다 다른 사정과 바람을 품고 도장을 찾는 신도들이다. 그들의 이야기에 얼마나 귀 기울이고, 들은 이야기를 교단 운영에 어떻게 담아낼 것인가. 추대 100일을 맞은 한연선 종도사 앞에 놓인 물음이다.

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