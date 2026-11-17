강신철 국방부 장관이 육·해·공군대학 총장, 교관, 학생장교들을 만나 군의 합동성 강화 방안에 대해 논의했다.

17일 강 장관은 대전 자운대 육군대학에서 열린 ‘미래전을 승리로 이끌기 위한 합동역량 강화방안’ 주제로 열린 간담회에 참석해 “미래전의 승패는 합동역량에 달려 있다”며 “각 군 고유의 전문성과 다름에 대한 이해를 바탕으로 합동역량을 강화하기 위해선 장교 양성 교육과 보수교육이 함께 발전해야 한다”고 강조했다.

17일 강신철 국방부 장관이 자운대 육군대학에서 각 군 대학 총장 등 관계원들과 간담회를 갖고 있다. 국방부 제공

강 장관은 급변하는 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 단순 지식 습득을 넘어 질문하는 역량과 인문, 과학적 기초 소양을 배양해야 한다고 설명했다. 또 각 군의 특성을 존중하면서도 자율과 책임에 기반한 임무형 지휘 문화를 정착시켜나갈 필요가 있다고 당부했다.

합동군사대는 육·해·공군 및 해병대 영관급 장교들을 대상으로 합동작전 수행능력을 교육하는 군 교육기관이다. 각 군 대학은 소속 군의 영관급 장교들에게 각 군에 특화된 교육을 한다.

이날 간담회는 국방부가 추진 중인 사관학교 통합 정책과 관련한 의견을 수렴하기 위해 진행한 것으로 풀이된다. 국방부는 사관학교 통합이 필요한 핵심 근거로 합동성 강화를 내세운 바 있다.

앞서 강 장관은 9일 사관학교 총동창회장단 간담회에 이어 10일 각 군 사관생도 간담회, 국군사관학교 민간자문특별위원회 회의 등에 참석해 사관학교 통합 관련 의견을 수렴해왔다. 국방부 또한 13일부터 17일까지 닷새간 온라인에서 국군사관학교 창설 기본계획을 보완하고자 육·해·공군 사관생도의 의견을 직접 듣는 설문조사 진행 중이다.

18일 국방부는 의견수렴과 설문조사 결과를 바탕으로 여당과 당정협의회를 갖고 국군사관학교 창설 기본계획 수정 방향을 논의할 예정이다.

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