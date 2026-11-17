제주도는 제주국제공항과 제2공항 간 역할분담과 관련해 도민 이동편의와 지역균형발전, 경제적 효과 등을 종합적으로 고려한 의견을 제주지방항공청에 17일 제출했다고 밝혔다.

이번 의견 제출은 제주지방항공청이 제2공항 역할분담과 운영방안 수립을 위해 제주도와 한국공항공사에 의견을 요청한 데 따른 것이다.

제주시 용담동 제주국제공항 전경. 임성준 기자

제주도가 제출한 주요 의견은 △기존 제주국제공항 우선 활용 △초과 항공수요 제2공항 분담 △지역경제 활성화 효과 고려 △향후 여건 변화에 따른 탄력적 조정 등이다.

우선, 제주국제공항의 도심 접근성과 기존 상권과의 연계성, 도민 및 이용객의 이동편의 등을 고려해 기존 시설과 운영시스템을 최대한 활용할 필요성을 제시했다.

또한 제주 전체 항공수요를 고려해 기존 제주국제공항의 역할을 우선 유지하면서 제2공항이 항공수요를 보완·분담하는 방향으로 양 공항의 역할을 정립해 줄 것을 요청했다.

서귀포시 성산읍 일원 조성 예정인 제주 제2공항 조감도. 국토교통부 제공

아울러 제주시와 서귀포·성산 지역 간 균형발전과 항공 정비 등 제주 항공산업 육성에 따른 경제적 파급효과도 면밀히 분석할 필요가 있다고 강조했다.

송창윤 소통·제2공항담당관은 “양 공항 간 역할분담은 도민 이동편의와 지역균형발전, 지역경제에도 영향을 미치는 중요한 사안”이라며 “이러한 사항들이 역할분담 방안에 충분히 반영될 수 있도록 제주항공청과 긴밀히 협의해 나가겠다”고 말했다.

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