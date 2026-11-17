“우리가 확보한 데이터에서 (AI가 부정행위를 더 쉽게 하도록 만든다는) 그런 현상은 확인되지 않았다.”

미국 스탠퍼드대 교육대학원의 데니스 포프 박사는 2023년 10월 “학생들의 부정행위는 기술 접근성과는 관련 없는 경우가 대부분”이라며 이같이 말했다.

당시 그는 스탠퍼드 교육대학원 공식 홈페이지에 올라온 교육 정책 관련 글에서 “AI가 학생들의 부정행위를 더 쉽게 만들고 그 가능성까지 높인다(AI making it easier and more likely for students to cheat)는 언론보도가 쏟아진다”며, 인공지능(AI) 이용 부정행위 우려의 방향이 잘못됐다는 취지로 지적했다.

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AI 기술을 학교 과제 해결 등에서 어떻게 해결하는지 물었는데, 오히려 부정행위 비율이 이전과 비슷하거나 감소한 수준이었다는 게 연구진의 설명이었다.

설문지는 ‘부정행위를 한 적 있나’라는 직접적인 질문 대신 ‘지난 한 달 동안 과제를 하며 자료를 그대로 베껴 썼나’라거나 ‘시험 중 다른 사람의 답안을 고의로 훔쳐봤나’ 등 구체적인 행동의 여부를 물었다.

당시 교육자들은 ‘AI로 작성한 글을 자기가 쓴 것처럼 학생들이 제출할 수 있다’고 우려했다.

함께 인터뷰에 참여한 빅터 리 스탠퍼드 교육대학원 부교수도 연구 데이터를 들어 “AI 챗봇이 학생 대신 과제물을 작성할 거라는 우려가 크지만 그런 사례가 증가했다는 증거는 아직 없다”고 강조했다.

다만, 그는 “학생들이 기술에 익숙해지면 상황이 바뀔 수도 있다”며 “앞으로도 계속 연구하며 변화 여부와 양상을 지켜볼 예정”이라고 부연했다.

AI 기술에 대한 욕심보다는 과목 내용을 이해하기 어렵고, 과제를 할 시간이 부족하며, 성적을 잘 내야 한다는 압박감 등이 부정행위 이유로 나타났다는 게 이들의 설명이었다.

연구진은 AI를 학습에 더 깊게 몰입하도록 돕는 도구로 활용하고, 학생들의 적극적인 학습 참여를 유도하는 편이 더 효과적일 수 있다고 덧붙였다.

하지만 이듬해 영국에서 기존의 시험·채점 체계가 AI가 작성한 답안을 제대로 걸러내지 못했다는 연구 결과가 나왔다.

영국 레딩대 연구진은 챗GPT로 작성한 가짜 학생 답안 33개를 실제 대학 온라인 평가 시스템에 제출했다.

학부 심리학 과목의 온라인 평가를 대상으로 한 이 실험에서 채점자들은 33개 가운데 단 한 개만 부정행위 의심 사례로 표시했다.

연구진이 제출한 AI 답안은 실제 학생들의 답안보다 평균적으로 높은 점수를 받았다.

AI 작성 답안과 학생이 쓴 답안을 구별하기가 어려워질 수 있다는 점이 드러나면서, 기존의 시험과 채점 방식이 학생 실력을 정확히 평가하는지 의문도 제기됐다.

오픈AI의 ‘챗GPT’ 로고가 표시된 휴대전화 화면. EPA연합뉴스

2024년 6월 튀르키예에서는 대학 입학시험을 치르던 수험생이 AI를 활용한 부정행위 혐의로 체포됐다.

로이터통신에 따르면 셔츠 단추로 위장한 초소형 카메라로 시험문제를 촬영하고 신발 밑창에 숨긴 라우터로 AI 소프트웨어에 전달한 뒤, 생성된 정답을 초소형 이어폰으로 듣는 방식이었다.

AI와 부정행위의 연관성을 낮게 짚었던 스탠퍼드 연구가 틀렸다고 말할 수는 없지만, 이들이 가능성을 열어뒀던 변화는 교육 현장에서 구체적인 문제로 나타나기 시작했다.

초소형 카메라로 문제를 촬영하고 AI가 생성한 답을 전달받는 방식은 최근 국내 세무사 시험에서 불거진 이용 AI 부정행위 논란과도 유사하다.

영국에서는 지난 6월 AI 등을 이용한 시험 부정행위 우려가 구체적으로 제기됐다.

영국 교육자격·시험규제국의 이안 바우컴 국장은 가디언과의 인터뷰에서 AI 안경이나 보이지 않는 초소형 이어폰 등 차세대 웨어러블 기기가 시험 부정행위를 더욱 심화시킬 수 있다고 내다봤다.

그는 특히 스마트안경이 렌즈 안쪽에 학생만 볼 수 있는 글자를 띄우는 방식으로 활용될 수 있다면서, 기술 변화에 맞춰 규제 당국이 신속하게 대응해야 한다고 강조했다.

바우컴 국장은 “우리의 자격 평가 체계는 국가적으로 매우 중요한 자산”이라며 “이 소중한 자산이 훼손되지 않게 철저히 관리해야 한다”고 말했다.

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