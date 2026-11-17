대구시와 대구창의도시재생지원센터는 20일 북구 삼성창조캠퍼스 중앙컨벤션센터에서 구∙군, 거점시설 운영단체, 시민 등이 참여하는 ‘2026 대구창의도시재생위크’를 개최한다고 17일 밝혔다.

대구창의도시재생위크는 주민과 현장 활동가, 전문가가 한자리에 모여 지역 도시재생 현장에서 축적한 경험과 성과를 공유하고 향후 발전 방향을 모색하는 교류의 장이다. 이번 행사는 도시재생사업을 통해 조성한 주민 공동이용시설인 거점시설의 운영 성과를 점검하고 우수 사례를 발굴·확산하기 위해 마련됐다.

‘2026 창의도시재생위크’ 홍보 이미지. 대구시 제공

주요 프로그램은 △거점시설 운영 우수사례 경진대회 △운영단체 홍보∙체험부스 △관계자 교류 행사 등으로 구성된다.

‘거점시설 운영 우수사례 경진대회’에선 사전 심사를 통과한 9개 팀이 무대에 올라 각 시설의 운영 노하우와 대표 성과를 발표한다. 시와 센터는 정해진 평가 기준에 따른 현장 심사를 거쳐 최종 우수팀을 선정해 시상할 계획이다. 행사장 내에는 시민들이 도시재생사업의 결실을 직접 보고 즐길 수 있는 ‘홍보∙체험부스’도 꾸려진다. 참여 단체들은 각 거점시설에서 추진해 온 주요 사업을 소개하고, 주민들이 자체 제작한 상품과 서비스를 전시∙홍보한다.

이와 함께 ‘관계자 교류 행사’에선 운영 현장의 성공 사례와 애로사항을 나누는 한편, 거점시설의 자립적이고 안정적인 운영을 뒷받침할 행정∙재정적 지원 방안과 기관 간 협력 체계를 집중 논의한다.

김병환 시 건축주택국장은 “앞으로도 운영단체와 시민, 행정∙지원기관이 긴밀히 협력해 도시재생 거점시설의 새로운 가능성과 지속가능한 발전 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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