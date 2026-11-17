KTX 천안아산역과 천안 제3일반산업단지 인근을 잇는 자율주행버스가 오는 23일부터 달린다. 산업단지 근로자의 출퇴근을 돕는 동시에 시민이 이용하는 실제 버스 노선에서 자율주행 기술의 안전성을 검증하는 사업이다.

17일 천안시청 봉서홀 앞에서 열린 천안시 자율주행버스 시범운행 시작 행사. 천안시 제공

천안시는 17일 천안시민의종 일대에서 자율주행버스 501번 시승식을 열었다. 장기수 천안시장과 엄소영 천안시의회 의장, 자율주행 전문가, 시민 등은 버스에 올라 시청에서 성성교차로 방향으로 이어지는 일부 구간을 달리며 주행 상태와 승차감을 살폈다.

501번은 23일부터 내년 4월 16일까지 KTX 천안아산역과 성성교차로를 오간다. 토·일요일과 공휴일을 제외한 평일 오전 6시50분부터 오후 9시까지 하루 11회 운행한다. 산업단지 근로자뿐 아니라 시민 누구나 무료로 탈 수 있다.

이번 운행의 핵심은 자율주행 기술을 일상적인 교통서비스에 적용하는 데 있다. 천안시는 고속철도역과 산업단지 인근을 잇는 노선에 자율주행버스를 투입해 출퇴근 교통수단을 늘리고, 일반 차량과 함께 달리는 도로에서 기술의 안전성과 신뢰성을 점검한다. 운행 결과는 향후 자율주행 교통체계를 개선하는 데 활용할 계획이다.

장기수(앞줄 왼쪽) 천안시장과 엄소영(앞줄 오른쪽) 시의회의장 등 참석자들이 자율주행버스 501번에 탑승해 시승하고 있다.

운행 구간을 관할하는 천안서북경찰서는 버스가 안전하고 원활하게 운행할 수 있도록 지원하고, 사고가 발생하면 신속히 대응하기로 했다.

장 시장은 “이번 시승식과 자율주행버스 운영을 통해 자율주행 기술의 발전 가능성과 미래도시 천안의 방향을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 시민 안전을 최우선으로 자율주행 교통체계를 고도화해 미래 모빌리티 선도 도시로 도약하겠다”고 말했다.

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