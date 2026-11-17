대경대학교가 의료와 바이오, 뷰티(미용) 산업을 융합한 석사학위과정을 통해 미래 항노화 시장을 이끌 전문 인재 양성에 나선다.

대경대 K-바이오뷰티융합대학원은 2027학년도 석사학위과정 신입생을 모집한다고 16일 밝혔다. 이번 교육과정은 인공지능(AI) 기반 뷰티 설계를 비롯해 개인 맞춤형 영양∙디지털 헬스, 기능의학 기반 항노화 기술 등을 접목한 것이 핵심이다.

강재선(왼쪽) 경성대 약학대학장이 피부, 항노화,약학, 바이오소재 분야 소재 강의를 진행하고 있다. 대경대학교 제공

대학 측은 ‘회복과 재생’을 중심 가치로 삼아 항노화 산업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 전문 지식과 실무 역량을 갖춘 인재를 육성할 방침이다. 강사진으로는 국내 의료∙약학∙바이오 분야의 현장 전문가들이 대거 합류한다.

김창호 경북대병원 교수와 강재선 경성대 약학대학 학장, 김영환 비엘성형외과 교수, 압구정코아지앤미 피부과∙윤태효 성형외과 의학박사 등이 강단에 선다. 특히 교내 강의실 수업에만 그치지 않고 경북대병원과 경성대 등 전문 의료∙연구 현장을 직접 찾는 이동수업을 병행해 이론과 실무의 연계성을 높일 계획이다.

이번 신입생 모집의 지원 자격은 국내외 4년제 대학 학사학위 소지자 또는 법령에 의해 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정받은 자다. 원서 접수는 내년 1월 15일까지다.

장혜진 K-바이오뷰티융합대학원장은 “의료와 바이오, 뷰티, 헬스를 아우르는 융합 교육을 통해 항노화 산업의 새로운 교육 모델을 제시할 것”이라며 “최고 수준의 교수진과 차별화된 커리큘럼을 바탕으로 미래 신산업을 선도할 핵심 인재를 길러내겠다”고 말했다.

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