“완벽한 공연을 기대하지 않았으면 좋겠습니다. 분명 문제도 많을 것이고 어색한 부분이나 아쉬운 점도 있을 겁니다. 첫 번째 도전이니까요. 하지만 실수와 문제가 있더라도 우리 구성원들이 어떤 마음으로 이 작품에 도전하는지, 극장 구조까지 작품에 맞춰 바꾸려는 시도 자체가 저에게는 성공의 기준입니다.”



강릉시립교향악단 상임지휘자인 정민(사진)이 한국인 음악가와 제작진만으로 바그너의 대작 ‘니벨룽의 반지’ 4부작을 강릉아트센터 무대에 올리는 도전에 나선다. 강릉시향은 12월 18∼19일 강릉아트센터 사임당홀에서 첫 작품 ‘라인의 황금’을 공연한다. 이후 ‘발퀴레’, ‘지그프리트’, ‘신들의 황혼’을 매년 한 편씩 무대에 올려 2029년까지 4부작 전곡 상연을 완성한다는 계획이다.

정민은 17일 서울 금호아트홀 연세에서 열린 기자간담회에서 “이번 작품을 ‘첫 번째 코리안 링(First Korean Ring)’이라고 부를 자격이 있다고 생각한다”며 “우리 제작진이 100% 한국인이기 때문”이라고 강조했다.



‘니벨룽의 반지’는 북유럽과 게르만 신화를 바탕으로 권력과 탐욕, 사랑과 배신을 그린 대서사시다. 대규모 관현악 편성과 고도의 성악적 기량, 복잡한 무대 기술이 요구돼 세계 유수의 오페라극장에서도 전곡 제작이 쉽지 않은 작품이다.



정민과 강릉시향이 이번 도전을 결심한 것은 약 5년 전이다. 바그너 전문 성악가인 베이스바리톤 사무엘 윤과 이야기를 나누면서 한국인들만의 독자적인 ‘반지’를 만들어 보자는 구상이 싹텄다. 정민은 강릉시향 지휘자로 부임할 당시부터 새로운 도전을 꿈꿨다고 한다. 마에스트로 정명훈이 부친인 그는 “아버지가 아직 도전하지 않은 작품을 해보고 싶지 않으냐는 질문을 받고 ‘링’을 해보고 싶다고 답한 적이 있다”고 말했다.

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