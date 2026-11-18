지난해 임차가구(세입자)의 소득 대비 임대료 부담이 8년 만에 가장 높은 수준으로 올라섰다. 특히 서울의 임차가구는 월 소득의 20% 이상을 주택 임대료에 썼고, 신혼부부와 청년층의 임대료 부담이 상당한 것으로 파악됐다. 서울에서 집을 사려면 연소득을 한 푼도 쓰지 않고 12년 가까이 모아야 하는 것으로 나타났다.

서울 남산에서 바라본 서울시내 아파트 등 모습. 뉴시스

국토교통부는 이 같은 내용이 담긴 ‘2025년도 주거실태조사’ 결과를 17일 발표했다.



전국 6만1000가구를 대상으로 한 조사결과에 따르면, 지난해 전국 임차가구의 월 소득 대비 월 임대료 비율(RIR·중위수)은 17.0%로 2017년(17.0%) 이후 8년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. RIR은 전월세 보증금을 월세로 환산한 금액을 포함한 월 임대료가 가구 월 소득에서 차지하는 비율로, 수치가 높을수록 소득 대비 임대료 부담이 크다.

전국 RIR은 2024년 15.7%에서 지난해 17.0%로 1.3%포인트 상승했다. 지역별로는 수도권이 18.2%에서 19.7%로, 광역시 등이 15.2%에서 16.2%로, 도지역이 13.2%에서 13.3%로 각각 높아졌다.



전국 17개 시·도 중에서는 서울의 RIR이 21.5%로 가장 높았다. 지난해(20.8%)보다 0.7%포인트 상승했다. 이어 세종(18.2%), 경기(17.4%), 인천·부산(각 17.0%) 등의 순이었다. 더욱이 경기는 15.2%에서 17.4%로 2.2%포인트 올라 상승폭이 가장 컸다. 강미나 국토연구원 선임연구위원은 임대료 부담이 커진 이유로 “소득은 큰 변화가 없는 반면 전월세 가격이 상승한 영향”이라고 분석했다. 이유리 국토부 주택정책과장은 “2022∼2023년 전세사기 등의 여파로 하락했던 전세가격이 다시 회복된 영향도 있다”고 했다.

특히, 신혼부부 임차가구의 RIR은 20.2%, 청년 임차가구는 17.4%로 전국 임차가구 RIR을 웃돌았다.



임대료와 대출금 상환에 부담을 느낀다는 응답 비율은 신혼부부가 73.1%, 청년가구가 69.3%로 전체 가구(55.9%)보다 높았다. 신혼부부는 출산 결정에 가장 큰 영향을 미치는 주거 요인으로 ‘주거비 부담’을 꼽았다.



주거지원 프로그램이 필요하다고 응답한 가구의 비율은 38.2%에서 45.9%로 7.7%포인트 높아졌다.



가장 필요한 주거지원 프로그램으로는 △주택구입자금 대출지원(31.2%) △전세자금 대출지원(21.8%) △장기공공임대주택 공급(12.2%) △월세보조금 지원(11.8%) 등을 원했다.

지난해 서울의 연소득 대비 주택가격 비율(PIR)은 중위수 기준 11.7배로 전년(13.9배)보다 2.2배 낮아졌다. PIR은 주택가격을 가구의 연소득으로 나눈 값으로, 소득을 전혀 소비하지 않고 모았을 때 주택가격에 해당하는 금액을 마련하는 데 필요한 기간을 의미한다. 서울의 PIR은 하락했지만 여전히 전국 17개 시·도 중 가장 높았다. 전국 PIR은 6.3배로 전년과 동일했으며, 서울은 전국의 약 1.9배에 달했다. 수도권 전체 PIR은 8.7배에서 8.2배로 낮아졌다. 반면 경기는 6.9배에서 7.5배로 상승해 서울과 상반된 흐름을 보였다. 인천은 6.6배에서 6.1배로 하락했다.



서울의 PIR이 크게 낮아진 데에는 상대적으로 저렴한 주택의 가격 분포 변화가 영향을 미친 것으로 분석된다. 강 선임연구위원은 “연립·다세대주택 등의 가격이 다소 하락하면서 저가 주택의 비중이 커졌고, 이에 따라 주택가격의 중위수도 낮아진 것으로 보인다”고 설명했다. 이번 조사는 지난해 6월을 기준으로 이뤄져 이후 주택가격 상승세는 반영되지 않았다.



함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “지난해에는 서울 강남권과 한강변을 중심으로 집값이 오른 반면 외곽 지역은 상대적으로 안정돼 PIR이 낮아진 측면이 있다”며 “올해는 서울 외곽과 경기 지역까지 집값이 오른 만큼 내년 발표되는 PIR은 지난해와 다른 흐름을 보일 가능성이 있다”고 전망했다.

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