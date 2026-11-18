국내 벤처기업 10곳 중 6곳이 자금난으로 설비투자나 연구개발, 채용 등 사업계획을 연기·축소한 것으로 나타났다. 투자 유치와 금융기관 대출 과정에서 매출·이익 등 재무실적을 중시하는 심사 방식이 주요 걸림돌로 지목됐다.



17일 대한상공회의소에 따르면 벤처기업 244개사를 대상으로 실시한 ‘벤처기업 자금조달 실태와 개선과제 조사’에서 현재 자금조달 여건이 ‘어렵다’고 답한 기업은 53.7%로 집계됐다. 최근 1년간 자금 사정으로 사업계획을 연기·축소·취소한 기업도 60.7%에 달했다. 차질을 빚은 분야는 설비·시설 투자(31.1%), 연구개발·제품 개발(25.0%), 신규 채용(23.0%) 등의 순이었다. 자금조달을 가로막는 가장 큰 요인으로는 매출과 이익 등 재무실적을 중시하는 심사 기준이 지목됐다. 투자 유치를 시도한 기업의 54.8%가 재무실적 요건을 부담으로 꼽았다. 벤처기업들은 투자 유치보다 정부 지원금과 대출에 의존하는 경향을 보였다.



기업들은 자금조달 여건 개선을 위한 우선 과제로 ‘기술력·성장성을 반영한 심사·보증 확대’(47.5%)와 ‘은행의 벤처 대출·출자 확대’(45.1%) 등을 제시했다.

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