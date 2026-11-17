“그(표도르 도스토옙스키)의 언어는 벽을 쌓지 않습니다. 다리를 놓습니다. (…) 번역이야말로 가장 평화로운 외교라고 확신합니다.”



도스토옙스키 전문 번역가 김정아(57)씨는 17일 서울 중구 한국프레스센터에서 푸시킨 메달 수훈 기념 기자간담회를 열고 지난 4일(현지시간) 수여식에서 낭독한 연설문 전문을 공개했다.

지난 4일 러시아 크렘린궁에서 푸시킨 메달을 받은 도스토옙스키 전문 번역가 김정아씨가 17일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 수훈 기념 기자간담회에서 메달을 들어 보이고 있다. 연합뉴스

서울대 노어노문학과를 졸업하고 미국 일리노이대에서 슬라브어문학 석·박사 학위를 받은 김씨는 18살 때 도스토옙스키의 작품세계에 입문한 뒤 연구와 번역에 매진해 왔다. 대중에게 도스토옙스키를 알리는 데도 힘쓰며 자신을 ‘도 선생님 전도사’라고 부른다. 10여년에 걸쳐 ‘죄와 벌’ ‘백치’ ‘악령’ ‘카라마조프가의 형제들’까지 6700여쪽에 이르는 도스토옙스키 ‘4대 장편’을 단독 완역하는 작업을 지난해 끝마쳤다. 이 공로로 러시아 정부가 문화·예술 진흥과 문화유산 보존 등에 기여한 인물에게 주는 국가 포상 푸시킨 메달을 받았다.



올해 수여식에서 김씨는 수훈자 중 유일한 비우호국(적성국) 국적자였다고. 그는 “한·러 관계가 좋을 때나 받는 상이라 못 받을 줄 알았는데 놀라웠다”며 “양국 정치적 관문이 막히고 경제적 교류도 멈춰 있는 가운데 ‘도 선생님’이 양국의 가교가 되고 있고, 거기에 내가 조금이라도 역할을 했다면 뿌듯한 일”이라고 했다.



수여식은 ‘007작전’처럼 은밀하게 진행됐다고 한다. 크렘린궁에서 열린 행사까지 전 일정이 삼엄한 경계 속에 치러졌다. 김씨는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 직접 메달을 받으면서도 긴장하지는 않았다고 했다. “손이 따뜻한, 그냥 아저씨였다”며 “도 선생님이 내 뒷배라 어느 자리에 가도 떨지 않는다”고 웃었다.



김씨가 번역한 4대 장편을 한 권으로 묶은 합본판도 올 6월 출간됐다. 총 2424쪽, 무게 5.4㎏에 이르는 책으로, 표지에는 24K 금박 문양을 찍고 작가의 부조를 넣었다. 책의 세 면에는 금장을 입혔다. 출판사 지식을만드는지식 관계자는 “정가가 29만8000원임에도 3000부 가까이 판매됐다”고 했다.



김씨는 도스토옙스키 번역을 여전히 이어가고 있다. ‘지하로부터의 수기’가 이르면 다음 달 출간될 예정이다. 이날 간담회에서는 인공지능(AI) 번역의 한계도 강한 어조로 지적했다. 그는 “도스토옙스키는 격렬한 내적 독백을 이어가기 때문에 맥락과 의도를 간파하지 못하는 AI 번역은 실패할 수밖에 없다”며 “상징들이 다 죽어 있는 번역을 볼 때면 눈물 날 정도로 분노한다”고 했다. 이어 “매끈매끈하고 걸리는 게 없는 AI 번역이 아니라 사람의 손길이 느껴지는 번역이 진짜 명품”이라고 강조했다.

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