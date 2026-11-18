거주자의 움직임과 생활 습관을 파악해 조명과 냉난방을 자동으로 조절하는 아파트가 나온다. 기존 ‘스마트홈’이 주로 이용자의 명령이나 미리 설정한 조건에 따라 작동했다면, 새 기술은 거주자가 어디서 무엇을 하는지 감지해 별도 조작 없이 실내 환경을 조절하는 방식이다.



GS건설은 지난 16일 서울 강남구에서 열린 자이(Xi) 미래전략 발표회 ‘리이볼브(RE:EVOLVE)’에서 이 같은 미래 주거 기술과 중장기 브랜드 비전인 ‘비욘드 리빙(BEYOND LIVING)’을 공개했다.



GS건설에 따르면, 인공지능(AI)을 활용한 주거 자동화 기술로 LG전자와 공동 개발 중인 ‘AI 홈’은 내년 하반기 분양 단지부터 도입된다. GS건설은 자동차 자율주행처럼 주택의 자동화 수준을 0∼5단계로 나누고, 이 중 거주자의 상황을 파악해 필요한 기능을 자동으로 실행하는 3단계를 우선 적용할 계획이다.



천장 조명에 설치된 센서가 거주자의 움직임을 감지해 잠들면 조명을 끄고, 요리 중 실내 공기가 나빠지면 환기장치를 작동시키는 식이다. 고령자가 집 안에서 넘어지면 이를 감지해 보호자에게 알리는 기능도 구상하고 있다. 집 안 가전제품과 단지 내 시설을 연결하는 중앙 제어장치인 ‘AI 허브’를 통해 엘리베이터 호출과 커뮤니티 시설 예약도 지원할 예정이다.



‘IX 플랫폼’은 건물의 하중을 벽 대신 기둥과 보가 지탱하도록 해 집 안 구조를 바꿀 수 있게 한 기술이다. 이동식 벽체로 거실을 넓히거나 가족 구성에 따라 침실 크기를 조절할 수 있다. 폭염과 집중호우에 대비한 ‘클리마 시스템’은 기온과 강수량 등을 감지해 배수·방재시설을 제어하고 빗물을 재활용하는 기술이다.

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