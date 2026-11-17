이용철 법무부 장관 후보자가 국회 인사청문회를 일주일 앞둔 17일 이재명 대통령이 기소된 형사 사건 공소취소 관련 질문에 “(청문)준비단을 통해 성실히 답변드리겠다”는 말만 되풀이했다. 이 후보자는 본인과 배우자, 자녀 명의 재산으로 총 39억4265만원을 신고한 것으로 나타났다.



이 후보자는 이날 서울 송파구 문정동 서울출입국외국인청에 있는 청문준비단 사무실로 출근하면서 ‘(이 대통령 사건 수사·기소 과정에) 문제가 있다고 생각하면 공소취소를 할 건지 입장을 명확히 좀 밝혀달라’는 취재진 질문에 이전과 같은 답만 내놨다.

이용철 법무부 장관 후보자가 17일 오전 서울 송파구 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴시스

이 후보자는 ‘(법무부) 검찰인권존중미래위원회 외에 추가 진상규명 기구가 필요하다고 보느냐’는 물음엔 “마찬가지”라고만 했다. 그는 이날 국무회의를 통과한 일명 조작기소 특별검사법에 따른 검사 파견 문제를 어떻게 해결할지, 성남산업진흥재단 대표이사 시절 대장동 산업 육성 전략을 추진했는지 등은 묵묵부답으로 일관한 채 사무실로 들어갔다.



이날 국회에 제출된 이 후보자의 인사청문요청안을 살펴보면 이 후보자는 본인 명의의 서울 송파구 잠실동 아파트 전세권(6억2000만원)과 송파구 장지동 아파트 전월세권(6200만원) 등을 신고했다. 그는 경기 광주시 곤지암읍의 임야(8100만원)와 창고(8010만원) 등도 보유했다.



이 후보자의 배우자는 서울 강남구 역삼동 아파트 분양권(21억8486만원)과 예금(4억6243만원), 증권(7466만원) 등을 신고했다. 증권은 SK하이닉스, 넷플릭스, 엔비디아 등의 주식이다. 이 후보자의 차녀는 예금 1억6854만원이 있는 것으로 나타났다. 이 후보자는 방위사업청장이던 올해 2월 재산공개 때는 38억5300여만원을 신고했다.



이 후보자는 2015년 근로기준법 위반 혐의로 수원지법 성남지원에서 선고유예 처분을 받은 전력이 있다. 병역의 경우 1984년 육군 병장으로 만기 전역했다.



이재명 대통령은 인사청문 요청사유서에서 “이 후보자는 2003년부터 2005년까지 청와대 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관으로서 검경 수사권 조정 등 검찰개혁과 사법제도개혁, 반부패제도개혁 등을 주도했다”고 설명했다. 이 대통령은 이어 “30여년 쌓아온 전문성과 경륜, 탁월한 조직관리 역량, 확고한 소신과 강한 추진력을 바탕으로 국민주권정부의 법무검찰개혁 과제를 완수하고, 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 공정한 법무행정을 구현할 적임자로 판단된다”고 했다. 이 후보자에 대한 국회 인사청문회는 24일 열린다.

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