중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 주간의 주요 행사 중 하나인 에이펙 최고경영자(CEO) 서밋이 개막하면서 분위기가 달아오르고 있다.



중국 관영 신화통신에 따르면 에이펙 CEO 서밋은 ‘공동 번영 촉진, 상생의 미래’를 주제로 선전 첸하이 국제회의센터에서 17일 개막해 이틀간 진행된다. 서밋 의장인 런훙빈 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 회장은 이날 환영사에서 “각 측이 대화와 토론을 통해 폭넓은 공감대를 형성하고, 아시아·태평양 공동체 구축과 세계 성장·번영에 기여하기를 기대한다”고 밝혔다.

중국 광둥성 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 앞서 17일 에이펙 최고경영자(CEO) 서밋이 개막한 가운데, 관계자들이 행사장 인근을 걸어가고 있다. 19일까지 진행되는 에이펙 정상회의에 세계의 시선이 쏠리고 있다. 선전=AP연합뉴스

이번 행사에는 에이펙 21개 회원 경제체와 영국·프랑스·독일·스위스 등 13개 역외 경제체에서 온 정·재계 인사 2000여명이 참석했다. 참석 기업 규모도 세계 500대 기업 가운데 115개 기업으로 크다. 중국에서는 쩡위췬 CATL 회장, 리옌훙 바이두 회장, 왕촨푸 BYD 회장, 레이쥔 샤오미 회장, 왕싱싱 유니트리 창업자 등이 참석하고, 미국에서도 브렌던 넬슨 보잉 글로벌 사장, 라이언 매키너니 비자 CEO, 카란 바티아 구글 글로벌 정무·공공정책 총괄 등이 참석한 것으로 전해졌다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 퇴진 파문 이후 미국 기업인들이 중국과 지나치게 가까워 보일 가능성을 우려해 이번 서밋 참석에 부담을 느끼고 있다고 분석했다.



행사기간 내 아태 지역 경제협력의 새로운 기회를 주제로 한 기업인 대화에 이어 인공지능(AI) 혁신 생태계 구축, 지속가능발전, 아태자유무역지대(FTAAP) 조성, 디지털경제 협력 등 7개 분야 토론이 진행된다. 아태 지역 기업인들의 정책 제안과 협력 방안을 담은 ‘2026 APEC CEO 서밋 선전 이니셔티브’도 발표될 예정이다. 에이펙 CEO 서밋에서 기업인들의 논의 결과를 이니셔티브 형식의 공식 성과 문서로 내는 것은 이번이 처음이다. 시진핑 중국 국가주석은 18일 오전 기조연설을 통해 중국의 아태 지역 경제협력 구상을 밝힐 예정이다.



에이펙 정상회의 일정은 18일부터 본격화한다. 중국 외교부는 시 주석이 18∼19일 열리는 제33차 에이펙 정상회의를 주재하고 연설할 예정이라고 밝혔다.



도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 수송기는 전날 선전 바오안공항 활주로에 서 있는 모습이 포착됐다고 홍콩 문회보 등 현지 언론이 이날 보도했다. 현지 언론은 주요 행사장과 도로에 대한 경비 및 교통 통제를 강화하는 등 외국 정상과 대표단을 맞이하기 위한 준비에 분주한 모습을 전했다.

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