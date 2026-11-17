충남 천안의 반도체·이차전지 소재·부품·장비(소부장) 기업 두 곳이 정부의 설비투자 지원 대상으로 선정됐다. 두 기업은 천안에 총 531억원을 투자해 생산설비를 확충할 계획이다.

18일 천안시에 따르면 산업통상부의 ‘2026년 국가첨단전략산업 소부장 중소·중견기업 투자지원금’ 1차 공모에서 천안 소재 반도체 기업과 이차전지 기업이 각각 1곳씩 최종 선정됐다. 정부는 국내 생산기반을 넓히고 공급망을 안정시키기 위해 선정 기업에 해당 품목의 생산설비 투자비 일부를 지원한다.

천안시청 전경.

천안시는 두 기업이 공모에 신청할 때 지방비로 총 37억원을 지원하겠다고 확약했다. 앞서 시는 이번 공모에 도전한 지역 기업 10곳의 총 1323억원 규모 투자계획에 대해 지방비 107억원을 지원하겠다고 약속하는 등 기업들의 공모 참여를 뒷받침했다.

시는 반도체 후공정 소부장 특화단지와 디스플레이 국가첨단전략산업 특화단지, 천안아산 강소연구개발특구를 활용해 기업이 기술 개발부터 시험 생산, 양산까지 지역에서 이어갈 수 있도록 지원할 방침이다. 첨단기업의 자금 조달을 돕는 펀드 조성도 추진한다.

장기수 천안시장은 “이번 공모 선정은 기술력을 인정받은 기업과 천안시의 선제적 지원 의지가 함께 만든 결실”이라며 “앞으로도 기업의 투자 수요에 선제적으로 대응해 천안의 미래 성장동력을 확보해 나가겠다”고 말했다.

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