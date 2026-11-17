도널드 트럼프 미국 대통령이 “중국에서 만날 수 있다”고 밝힌 17일 김정은 북한 국무위원장이 북·중 접경지역인 양강도 삼지연시를 방문한 것이 확인됐다. 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 트럼프 대통령이 재차 러브콜을 보낸 상황에서 김 위원장 동선에 관심이 집중되고 있다.

조선중앙통신 등 북한 매체는 김 위원장이 지난 15∼16일 삼지연시 관광지구 건설을 현지지도했다고 이날 보도했다. 양강도 북동부에 위치한 삼지연시는 백두산 일대 북·중 접경지역으로, 북쪽과 서쪽으로 중국 지린성 연변조선족자치주와 맞닿아 있다. 트럼프 대통령이 중국을 방문하는 상황에서 김 위원장이 중국과 인접한 지역에 머물렀다는 사실 자체가 여러 해석을 낳고 있는 이유다.

스키타는 딸 주애 바라보는 金 김정은 북한 국무위원장과 아내 리설주 여사가 지난 15일 백두산 인근 북포태산지구의 스키관광 휴양지에서 스키를 타고 있는 딸 주애를 흐뭇한 표정으로 바라보고 있다. 노동신문은 김 위원장이 “15∼16일 북포태산지구 스키관광 휴양지 건설사업장 등 삼지연시 관광지구 건설사업을 둘러보며 현지지도했다”고 17일 보도했다. 노동신문·뉴스1

트럼프 대통령이 김 위원장과 만날 의사를 내비친 만큼 중국 동북 지역에서의 깜짝 회동도 거론된다. 실제 접촉이 추진된다면 북한과 접근성이 좋고 중국 동북지역 행정·경제·교통 기능이 집중된 거점 도시인 랴오닝성의 성도 선양 등이 주목된다. 북·중 교류의 관문이자 최근 김 위원장이 전격 방문한 단둥도 랴오닝성 소재란 점에서 눈길을 끈다. 트럼프 대통령은 공개 일정상 19일 회담을 마친 뒤 귀국할 예정으로 20~21일 일정은 공개되지 않은 상태다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 김정은 노동당 총비서가 지난 15~16일 삼지연시 관광지구 건설사업을 현지지도했다고 보도했다. 김 총비서의 딸 주애가 스키를 타고 활강하는 모습. 노동신문·뉴스1

그러나 김 위원장의 현지지도 내용이 관광 인프라 확충 등 경제적 성과에 초점을 뒀다는 점에서 이번 에이펙 기간 방중이나 북·미 대화 성사 가능성을 낮게 보는 시각도 있다. 통신은 “김 위원장은 15일 삼지연비행장개건 및 확장공사와 북포태산지구의 스키관광휴양지건설사업을 지도했다”며 “비행장활주로확장공사를 국제민용항공기구(ICAO)의 표준규격에 부합되게 세부적으로 따져보면서 책임적으로 할 데 대해 특별히 강조했다”고 밝혔다. ICAO를 언급한 것은 외국인 관광객 유치와 국제선 직항 취항을 염두에 둔 관광 인프라 구축 의지를 드러낸 것이란 해석이 나온다.

이번 현지지도에는 딸 주애와 부인 리설주, 김여정 노동당 총무부장, 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장 등 가족과 당 고위 간부들이 동행했다. 북한 매체는 주애가 스키를 타는 모습과 백두산·삼지연 관광지구 전경, 호텔과 휴게소 등 관광시설 사진 70여 장을 공개했다. 관광시설과 설경, 가족들의 여가 활동을 함께 부각해 관광지구 개발 성과를 과시하려는 의도로 풀이된다. 사상 첫 미·중·러 정상회담 등 주요국 간 외교전이 본격화하는 시점에 김 위원장이 대외 메시지보다 내부 경제·관광 사업을 부각한 점은 북·미 대화 재개에 적극 나설 의사가 없음을 간접적으로 표현한 것이라는 해석이 있다. 통일부 당국자는 이날 기자들에게 “김 위원장은 2024년 7월 삼지연시 관광지구 개발을 지시했는데, 자기가 지시했던 건설 동향을 살펴보고 성과를 치하하려는 목적이 1차적으로 있는 것 같다”며 “이 시점에 왜 접경지역을 갔는지는 지켜볼 것”이라고 말했다.

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