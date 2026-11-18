해외에서 불법 도박사이트를 개설해 1조원대 도박자금을 환전해준 이에게 공소사실에 적시되지 않은 다른 사이트의 수익까지 합산해 추징금을 물릴 수 없다는 대법원 판단이 나왔다. 17일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 도박공간개설 및 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 신모씨에게 184억3305만원 추징을 명령한 원심을 깨고 최근 사건을 창원지법으로 돌려보냈다.

앞서 신씨는 공범 송모씨 등과 공모해 2020년 4월7일부터 2025년 1월20일까지 베트남 호찌민에 있는 아파트에서 도박사이트 세 곳을 운영하며 자금 관리를 총괄한 혐의로 기소됐다. 이들은 대포통장 165개를 통해 243만2458회에 걸쳐 도박자금 약 1조2309억8966만원을 송금받아 게임머니를 충전해주고, 73만6880회에 걸쳐 약 1조132억2536만원을 환전해준 것으로 조사됐다. 신씨는 송씨에게 전체 수익금의 25%를 분배받은 것으로 파악됐다.

대법원 전경. 연합뉴스

1심은 제보자가 제출한 입출금내역 장부 등의 신빙성을 인정해 신씨에게 징역 6년과 추징 376억8008만원을 선고했다. 2심은 총 운영수익금에서 수수료 등을 제외하고 신씨 지분을 적용해 추징액을 184억3305만원으로 줄였다.

대법원은 신씨가 기소되지 않은 세 곳의 도박사이트 외 카지노의 운영에도 관여해 얻은 이익이 기록에 포함돼 있다고 지적했다. 이번 대법원 판결은 “여러 명이 공동으로 도박 개장을 해 이익을 얻은 경우 분배받은 금원, 즉 실질적으로 귀속된 이익금만을 개별적으로 추징해야 한다”는 법리를 재확인한 것이다. 대법원은 “원심은 장부와 정산내역 파일에 기재된 입출금액이 모두 도박사이트 운영에 관한 것이라고 봐 추징액을 산정했다”며 “이는 법리를 오해해 판결에 영향을 미친 잘못이 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지