유엔군사령부(유엔사)가 지난 9월 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사고와 관련해 북한군과 대면 회담을 추진했으나, 한국 정부가 북한에 공개 사과를 요구한 뒤 협의가 중단됐다고 북한 전문매체 NK뉴스가 16일(현지시간) 보도했다.

합참 작전부장 양진혁 육군 소장이 지난달 5일 오후 서울 국방부 브리핑실에서 25사단 DMZ 지뢰 폭발상황 관련 합참 합동 현장조사 TF 최종 조사결과 발표 브리핑에서 수거한 북한군의 수지 반보병지뢰를 보여주고 있다. 뉴시스

NK뉴스가 인용한 복수의 소식통에 따르면 유엔사 군사정전위원회는 9월21일 지뢰 폭발 사고 이후 북한군과 접촉했다. 양측은 사고 경위와 군사분계선(MDL) 표지물의 정확한 위치 등을 논의하기 위해 2019년 이후 첫 대면 회담을 추진했다. 그러나 한국 정부의 사과 요구 이후 협의가 중단됐으며, 재개 여부는 확인되지 않았다.



우리 군 합동참모본부는 9월30일 “군사분계선 이남에서 정상적인 수색작전을 수행하던 한국 장병들이 북한군 지뢰에 의해 심각한 부상을 당한 사건이 발생했다”며 북한에 사과와 책임 있는 조치를 촉구했다. 유엔사는 한국군과의 합동 조사에서 군사분계선 남측 지역에서 북한제 대인지뢰 1발을 발견했으며, 이는 정전협정 위반에 해당한다고 발표한 바 있다.



유엔사는 북한군과 접촉하거나 회담을 제안했느냐는 NK뉴스의 질의에 “확립된 정전협정 체계를 통해 이 문제를 다루고 있다”고 답했다. 북한이 지뢰를 고의로 매설했다는 한국군 발표에 동의하는지에 대해서는 “조사 결과는 적절한 경로를 통해 관련 당사자들에게 전달된다”고 밝혔다. 한국 정부의 사과 요구로 협의가 중단됐는지에 대해서는 논평을 거부했다. 국방부는 유엔사의 대북 접촉을 사전에 알았는지, 사과 요구 과정에서 유엔사와 조율했는지에 대해 입장을 내놓지 않았다.

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