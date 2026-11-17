프로야구 두산이 17일 포수 양의지(39·사진)와 2년 최대 55억원(계약금 40억원, 연봉 총액 10억원, 인센티브 5억원)에 사인하며 2027년 자유계약선수(FA) 시장의 1호 계약을 맺었다.

2006년 신인 드래프트에서 두산의 2차 8라운드 지명을 받은 양의지는 18시즌 통산 2098경기에 출전해 타율 0.306, 305홈런, 1274타점, OPS(출루율+장타율) 0.886을 기록했다. 2019시즌을 앞두고 NC와 4년 125억원에 첫 FA 계약을 맺었고, 2023시즌을 앞두고 두산과 4+2년 최대 152억원(110억원+42억원)에 계약해 친정으로 돌아왔다. 기존 계약에 포함됐던 2년 최대 42억원의 선수 옵션을 실행하지 않고 세 번째 FA 권리를 행사한 양의지는 더 나은 조건으로 두산에 남았다. 복귀 후 4시즌 동안 513경기에서 타율 0.301, 77홈런, 330타점을 올렸다. 이 기간 타율과 안타, 홈런, 타점 모두 팀 내 1위였다. 이번 계약으로 양의지가 세 차례 FA 계약을 통해 받는 금액은 최대 290억원으로 늘어났다. 이는 세 차례 FA 계약으로 총액 302억원을 기록한 최정(SSG)에 이은 KBO리그 역대 2위다.

양의지는 “4년 전 복귀 계약 당시부터 두산 유니폼을 입은 채 은퇴하고 싶었다. 그 꿈을 이룰 수 있게 해주신 박정원 구단주님께 감사드린다”며 “계약 기간 오직 팀 승리만 생각하면서 내게 남은 에너지를 전부 쏟겠다”고 다짐했다.

한편 멀티플레이어 오태곤(34)도 이날 원소속팀 SSG와 3년, 총액 11억원(계약금 2억원, 연봉 7억4000만원, 옵션 1억6000만원)에 FA 계약을 체결했다고 밝혔다. 2022시즌 종료 후 SSG와 4년 총액 18억원 계약에 이어 두 번째 FA도 SSG와 재계약했다.

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