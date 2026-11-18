2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 코앞에 두고 스마트안경 등 인공지능(AI) 기기를 악용한 신종 부정행위 우려가 커지자 시민들이 직접 해법 찾기에 나섰다. 정부가 내놓은 대책을 불신한 시민들이 ‘특수 시험지 제작’ 등 각종 제안을 온라인상에 쏟아내고 있다.



17일 국민신문고 공개제안 게시판에는 올해 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위 의혹이 불거진 11일 이후 수능 및 국가시험의 AI 커닝을 막기 위한 시민들의 정책 제안이 150여건 올라왔다.

수능 부정행위 관련 대국민 담화가 발표된 17일 서울 시내 한 안경점에서 스마트안경을 이용한 수능 문제 풀이를 시연하고 있다. 뉴스1

제안자 A씨는 고사장 인프라를 뜯어고치는 대신 ‘시험지 자체의 보안성’을 극대화하자고 제안했다. AI 촬영이 불가한 보안 시험지를 만들자는 것이다.



A씨는 “시험지 여백 및 글자 주변 영역에 육안으로는 식별하기 어려운 0.1~0.3 수준의 미세 도트(Dot) 및 디더링(Dithering) 노이즈 패턴을 분산 인쇄하자”며 “인간의 뇌는 인지 필터링을 통해 배경의 미세 노이즈를 무시하고 글자에 집중하지만, 스마트 안경의 OCR(광학문자판독) AI는 텍스트와 배경의 경계(Boundary)를 정확히 추출하지 못해 자동 텍스트 인식 및 풀이가 원천 불가능해진다”고 주장했다. 그러면서 “고사장마다 전파 차단 장비를 설치할 필요 없이, 기존 국가 시험지 인쇄 공정(인쇄용지 및 잉크 배합·망점 프로세스) 일부 조정만 거치면 되므로 추가 예산이 사실상 발생하지 않는다”고 주장했다.



시험지에 눈에 보이지 않는 ‘AI 인식 방지 워터마크 코드’를 넣자는 제안도 주목을 끌었다. 수능 출제 문서임을 알리는 공식 식별 코드를 시험지에 심어두고, 국내외 주요 AI 기업과 협약해 해당 코드가 촬영·스캔될 경우 ‘국가 공인 시험 문서로 확인돼 풀이를 제한한다’는 안내와 함께 답변 생성을 원천 차단하도록 시스템을 연동하자는 구상이다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 이틀 앞으로 다가온 17일 경남 창원시 마산합포구 성지여자고등학교 3학년 교실에서 한 학생이 자율학습을 하고 있다. 연합

해외 사례를 벤치마킹해야 한다는 목소리도 다수 있었다.



교사를 꿈꾼다고 밝힌 한 고등학생 제안자 B씨는 “중국 AI 서비스인 바이트댄스의 더우바오는 시험 문제 사진을 올리자 대학입학시험 기간에는 문제 답변 서비스를 중단한다는 안내를 표시했다”며 “교육부도 국내외 AI 서비스 기업과 협력해 수능 시험 시간에 한정해 시험 문제로 의심되는 요청에 대한 문제풀이 서비스를 일시적으로 제한해야 한다”고 강조했다. 이밖에 “수능 때 1회용 앞치마를 착용시키자”, “일반 안경으로 확인된 안경에 스티커를 부착하자” 등의 의견도 나왔다.



다만 이러한 아이디어를 실제 수능 현장에 도입하기에는 현실적 제약도 적지 않다.



일회용 앞치마 지급은 의복에 부착한 초소형 카메라만 가릴 수 있어 안경형 기기를 걸러내는 데는 한계가 있는 데다, 수험생 전원에게 물품을 배포하고 착용을 관리하는 행정 부담도 만만치 않다. QR코드나 워터마크 역시 시험 중 즉각적인 제지보다는 유출된 시험지 이미지를 확보해 배부 기록과 대조하는 사후 추적 방식에 가까워 실효성 검증과 운영 보완이 필요하다는 지적이 뒤따른다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지