윈스턴 처칠 전 영국 총리는 11월30일이 생일이다. 2차대전이 한창이던 1943년 11월 이란 테헤란에서 개최된 미국·영국·소련(현 러시아) 3대 연합국 정상회의 도중 처칠이 69회 생일을 맞았다. 이를 기념해 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장 등 3국 대표단 핵심 인사들만 참여한 호화로운 만찬 행사가 열렸다. 처칠이 훗날 노벨문학상을 받은 저서 ‘2차대전 회고록’에 기록한 당시 상황이 흥미롭다. 영국 정부가 만찬을 주최해야 하는 이유로 미·영·소 3국 중 영국의 역사가 제일 깊다는 점, 또 소련(1941년 6월)이나 미국(1941년 12월)보다 영국(1939년 9월)이 훨씬 먼저 참전했다는 점 등을 제시했으나 결국 처칠의 생일이란 점이 다른 두 나라 설득에 결정적 영향을 끼쳤다는 것이다. 이 대목은 이른바 ‘대영(大英)제국’을 제치고 신흥 강대국 미·소가 부상하는 현실에 처칠이 느낀 씁쓸함을 토로한 것으로 풀이된다.

2차대전 말기인 1945년 얄타 회의에 참석한 3대 연합국 정상들. 왼쪽부터 윈스턴 처칠 영국 총리, 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장. 세계일보 자료사진

1945년 2월 소련 얄타에서 다시 3대 연합국 정상회의가 열렸다. 당시는 나치 독일 붕괴가 임박한 시점이었다. 외신은 얄타에 모인 루스벨트·처칠·스탈린을 ’3거두(巨頭)’라고 불렀다. 그런데 벌써부터 호사가들 중에선 ‘두 거두 그리고 반(半)’이란 표현을 쓰는 이들이 생겨났다. 국력으로 따져 루스벨트의 미국과 스탈린의 소련이 진짜 강대국일 뿐 처칠의 영국은 그 절반 정도에 불과하다는 조롱의 의미가 담겨 있었다. 처칠도 이를 잘 알았다. 오케스트라에 비유하면 미국이 주요 선율을 담당하는 제1바이올린이고, 영국은 기껏해야 제1바이올린을 보강하는 제2바이올린에 불과했다.

2차대전 종전 후 영국은 인도를 비롯한 식민지 거의 대부분을 잃었다. 한때 ‘해가 지지 않는 나라’를 자처했던 대영제국은 해체되고 사라졌다. 1973년 영국이 모든 체면을 내던지고 독일·프랑스 중심의 유럽공동체(EC)에 가입한 것은 이제 영국이 강대국으로서 국제사회를 향해 독자적 목소리를 내던 시절은 완전히 끝났음을 상징적으로 보여줬다. EC는 물론 지금의 유럽연합(EU) 체제에서도 영국은 ‘일류’의 지위를 차지하지 못한 채 주변부만 겉돌았다. 급기야 2005년 중국이 국내총생산(GDP) 기준으로 영국을 제치고 세계 4위 경제 대국에 올라섰다. 다급해진 영국은 EU 탈퇴(브렉시트)로 새로운 길을 모색했다. 하지만 기대와 달리 브렉시트는 영국에 장밋빛 미래를 보장하지 않았다.

영국 찰스 3세 국왕(오른쪽)과 앤디 버넘 총리. 한때 ‘대영제국’의 이름 아래 세계를 호령하고 2차대전 당시만 해도 미국, 소련(현 러시아)과 더불어 3대 열강이었던 영국은 전후 국력 쇠퇴로 이제는 미국, 중국, 러시아 등과 어깨를 나란히 할 수 없는 처지가 되었다. 게티이미지

오는 19일 중국 선전(深圳)에서 미·중·러 3국 정상회의가 열린다. 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 셋이서 따로 만나 국제 정세 전반을 의논하는 것은 이번이 처음이다. 벌써부터 ‘21세기판(版) 얄타 회의’ 또는 ‘제2의 얄타 회의’라는 말이 나온다. 81년 전의 ‘원조’ 얄타 회의는 미·영·소 3개국이 참여했다. 그때와 비교하면 영국은 탈락하고 중국이 추가된 점이 눈에 띈다. 아직까지도 대영제국의 향수에 젖어 사는 영국인들로선 ‘뭐, 영국이 빠진 얄타 회의가 있어’ 하고 불쾌감을 드러낼 듯하다. 하지만 돌아오는 것은 ‘아! 옛날이여’라는 탄식뿐일 것 같아 안타깝다.

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