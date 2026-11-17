국제통화기금(IMF)이 올해 한국경제의 성장률 전망치를 3.9%로 대폭 상향 조정했다. 내년 성장률 전망치도 3.3%로 높이면서 2년 연속 3%대 성장을 예상했다. 그러나 인플레이션에 대응하기 위해 재정과 통화에서 긴축 정책이 필요하다는 진단도 함께 내놨다.



IMF연례협의단는 17일 정부서울청사에서 이 같은 내용의 ‘2026년 연례협의 결과’를 발표했다. 협의단은 한국경제 성장률이 지난해 1.1%에서 올해 3.9%로 급등할 것으로 전망했다.

부산항에 쌓인 컨테이너. 연합

IMF는 지난 10월 ‘세계경제전망’에서 한국의 올해와 내년 성장률 전망치를 각각 3.3%, 2.8%로 제시했는데, 불과 한 달 만에 대폭 상향 조정한 것이다. 협의단은 첨단기술 산업의 수출 증가와 투자 반등, 견조한 소비가 이 같은 성장세를 이끌 것으로 분석했다.



물가상승률은 올해와 내년에 각각 2.7%, 2.3%로 물가안정 목표치인 2.0%를 웃돌 것으로 예상했다.



정부의 석유 최고가격제 등의 정책으로 인플레이션 압력이 일부 완화됐지만, 내수 회복세가 강화되면서 물가상승 압력이 커질 것이란 관측이다. 그러면서 “인플레이션 압력의 고착화 방지를 위해 추가적인 통화 긴축이 적절하다”고 조언했다. 재정 정책 역시 취약가계와 기업을 대상으로 선별적 지원을 유지하면서도 긴축적인 기조로 운용하는 것이 총수요 압력을 억제하는 데 도움될 것이라 제언했다. 미래대응기금을 두고는 “재정 안정화 수단으로서 환영할 일”이라며 “향후 재정 정책의 경기대응성 강화에 도움될 것으로 기대한다”고 평가했다.



구조개혁이 필요하다는 점도 짚었다. 협의단은 고령화와 지역 불균형 등에 대응하기 위해 경제활동 참가율 제고, 근로형태 간 임금 격차 완화, 사회안전망 확충 등을 강조했다.

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