국내 양대 가상자산 거래소인 두나무와 빗썸의 올해 누적 당기순이익이 엇갈렸다. 두 회사 모두 가상자산 거래 위축으로 매출과 영업이익이 급감했지만 보유 가상자산의 평가손실을 반영하는 회계기준 차이 때문에 순손익 격차가 더 벌어졌다.



17일 가상자산 업계에 따르면 두나무의 올해 1∼3분기 누적 매출은 5598억원, 영업이익은 1080억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 52.8%, 86.2% 감소했다. 빗썸도 매출 2282억원, 영업이익 68억원으로 각각 56.6%, 95.7% 줄었다. 가상자산 거래 위축에 두 회사의 주요 수익원인 거래 수수료가 급감한 여파다.

비트코인. AFP연합

반면 누적 당기순손익은 두나무가 898억원의 흑자를 기록한 반면 빗썸은 1102억원 적자를 냈다. 순손익에서 실적이 엇갈린 건 보유 가상자산의 평가손실을 반영하는 회계처리 방식이 다르기 때문이다.



빗썸은 일반기업회계기준(K-GAAP)을 적용해 가상자산 평가손익을 영업외손익으로 처리한다. 평가손익은 가상자산을 실제 매각하지 않더라도 가격이 떨어지는 만큼 손실로 잡는 금액으로, 빗썸은 가격이 하락하면 당기순이익에 평가손실을 반영한다.



반면 두나무는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 보유 가상자산을 무형자산으로 분류하고 재평가모형을 적용한다. 이 모형에서는 가상자산의 가치가 하락하더라도 기존에 쌓인 재평가잉여금 범위 내에서는 당기순이익이 아닌 자본 항목에서 손실분을 차감한다. 따라서 가상자산 가격이 떨어져도 당기순이익에는 영향을 미치지 않아 장부상 흑자를 유지할 수 있다.



만약 두나무가 빗썸처럼 재평가잉여금을 순손익에 반영한다면 올해 1∼3분기 누적 944억원의 순손실을 기록했을 것으로 추정된다. 오문성 한국조세정책학회 이사장은 “무형자산 변동이 재무상태표에만 반영되면 당기순이익에 영향을 미치지 않을 수 있다”고 설명했다. 이상헌 iM증권 연구원은 “K-IFRS는 가상자산 평가손익이 순이익에 반영되지 않지만 자본 항목에는 들어간다”며 “기타포괄손익까지 감안해 실적을 살펴봐야 한다”고 말했다.

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